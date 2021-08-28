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八三夭線上開趴　唱到一半「大咖男星」驚喜現身

▲八三夭舉辦線上生日趴，壓軸嘉賓竟是張震嶽（左）。（圖／KKLIVE就是現場提供）
▲八三夭舉辦線上生日趴，壓軸嘉賓竟是張震嶽（左）。（圖／KKLIVE就是現場提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-08-28 20:30:46｜2021-08-28 20:38:24

因為疫情關係，八三夭將「八三夭月」的嘉年華與演唱會全部轉到線上進行。而線上演唱會「八三夭 人生就是用來XX的 2021線上生日趴」，於今（28）日晚登場，八三夭將所有歌曲重新編排，還請來婁峻碩、告五人、張震嶽助陣。

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演唱會一開始，八三夭以經典歌曲《東區東區》動感開場，接著演唱今年發行的單曲《規則就是用來打破的》，之後歌手婁峻碩登場，與八三夭合作改編版的《來去夏威夷》，搖滾與饒舌擦出新火花，帶來第一波的演唱會高潮。

而在唱完《馬子狗》後，八三夭將舞台移到餐桌，主唱阿璞感性表示：「真的非常開心，終究還是相見了。」八三夭提到，自成軍以來都會在每年的8月與粉絲歡度，他們一路從師大的路邊，唱到Legacy，到2018年終於站上台北小巨蛋舞台，去年則是在高雄巨蛋開唱，「生日趴是很有意義的活動，今年疫情的關係，以為要中斷，終於我們可在這邊舉辦線上演唱會。」

▲八三夭線上開唱。（圖／KKLIVE就是現場提供）
▲八三夭線上開唱，婁峻碩（左三）驚喜現身合唱。（圖／KKLIVE就是現場提供）
之後，第二組嘉賓樂團告五人登場，與八三夭一起合作抒情歌曲《不搖滾》。一曲合作完畢，兩團在現場交流演出經驗，告五人提到不習慣有提詞機，主唱阿璞開玩笑地說：「提詞機才是演唱會主體吧！」還自爆一旦機器掛掉，他可能會慌得將演出停下來。

演唱會接近後半段時，八三夭翻唱歌曲《自由》，意外的是，唱到一半張震嶽突然現身，兩大搖滾巨頭一起飆歌。阿璞笑說，張震嶽是他從小到大的偶像，小時候看到張震嶽的彈唱，讓阿璞忍不住心想，如果可以練得跟他一樣，把妹一定無往不利，而這也成為了阿璞走上玩團之路的契機。

▲八三夭線上開唱。（圖／KKLIVE就是現場提供）
▲▼張震嶽（上圖左）擔任八三夭線上演唱會壓軸嘉賓。（圖／KKLIVE就是現場提供）
▲八三夭線上開唱。（圖／KKLIVE就是現場提供）
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