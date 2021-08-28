鮭魚切開驚見「瘀血」！他楞：可以吃嗎　討海人曝正解

鮭魚的肉質鮮甜肥美，不少愛好海鮮的老饕們，都會將其做成生魚片來享用，不論搭配壽司、拌飯一同品嚐，都是日式料理的經典菜色之一。不過日前就有網友從美式大賣場中買回鮭魚尾，卻在切片後發現出現「瘀血」痕跡擔心不能食用想退貨，而照片曝光後也釣出討海人給出正解掀起熱議。

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日前有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中貼出自己購買的鮭魚尾照片，原PO表示自己經常到賣場購買鮭魚，但第一次切開發現鮭魚的肉質出現了「血痕」仔細一看照片，本來新鮮肥嫩的肉片上面卻出現一道道深紫的血痕，這就讓他有些擔心的提問「不知是否遇到相同狀況的能幫忙解惑」。

▲鮭魚肉質上出現血痕。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

▲網友擔心是寄生蟲害，猶豫是否該退貨處理。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

畫面曝光後引發不少網友討論，有網友擔心是寄生蟲害或是不新鮮，但討論串中也有討海人給出解答「這是魚被撈起時撞傷，或是被勾到，導致內出血，沒影響」、「味道會比較不好一點，釣魚人路過」、「可能是捕撈上來受到驚嚇跳動摔傷瘀血」。

不過也有網友歪樓幽默回應「合理推斷這是每天追劇坐在沙發造成的靜脈曲張」、「可能分裝人員心情不好，把鮭魚打到瘀青、「應該是打疫苗血栓了」、「看起來被衣架打小腿」，若想去除「瘀血」痕跡，也有熱心民眾建議「表面噴一點鹽水，然後用吸水紙覆蓋住，血水就會排出」、「拿廚房紙巾鋪在上面，淡鹽水噴濕，放冰箱6個小時左右會較乾淨一些」。（編輯：楊智傑）