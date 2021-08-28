BNT疫苗催貨、搶單不容易！黃光芹曝郭台銘刻意迴避內幕

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黃光芹說，郭台銘催貨「催得要死」，她透露，郭台銘原本在BNT有一條線，是透過生意上一位德國大家族的友人牽線認識，鴻海永齡在這中間中間不停寫信給各方，食藥署也不斷公文往返，但得到的回覆是「最快也要年底才到」，所以郭台銘將其歐洲催貨行的目標設定在一定得見到BNT高層。
黃光芹透露，郭台銘最後也有見到，但為了成功達陣，屬下忙得人仰馬翻。沒想到在忙活時，永齡基金會執行長劉宥彤突然接到BNT主動致電提醒稱得先通過EUA，否則會有問題，為此郭台銘找上了顧立雄，再經由他中間穿梭後，陳時中就趕在郭台銘出國前一天下午通過BNT緊急授權，同時為了照會德國，陳時中也特別做了公開說明。
黃光芹稱「催貨難，每一個環節都難」，其中要把分散在不同地方的貨廠一一納入EUA，以及在此之前的查廠，可謂難如翻越喜馬拉雅山。郭台銘催的貨，數量為7至800萬劑，大約在11月能到。中間冒出的中國棄單300萬劑，訊息是BNT工作人員丢到與鴻海和台積電共同的群組。黃光芹表示，郭台銘擔心是中國的棄單，怕又被抹紅說與中國套招，又怕外界批評用BNT卡高端，於是「刻意迴避」，將利弊得失分析給顧立雄聽；之後合議由台積電代表致電。陳時中確實是接到台積電的告知，並提到對方是三方合議下的代表，並無刻意淡化郭台銘的努力。
至於迴避復必泰的標籤，黃光芹說，其實最早是上海復星主動提及，代理商為了作生意，郭台銘在進府見蔡總統時，即主釋出，決策因此做成，合約也排除；但搶單撈到上面有復必泰標籤的現貨，BNT給台灣1天24hrs的時間決定，陳時中接到電話後，請示總統與院長，大家意思均為「要」，因此接下來確定合約有無牴觸、是否為原廠貨後，就在3 小時迅速搶單，希望能讓貨在開學以前到。
黃光芹說拿到這200萬劑的BNT疫苗「實在不容易」，這300萬劑的「機會貨」，是台灣官民合作，除了要跟其他國家搶，最後還要跟BNT疫苗發明人的故鄉土耳其PK。