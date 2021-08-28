陸官方大刀重整粉絲圈亂象　他們通通被點名「失德失範」

大陸演藝圈近來不平靜，先是有鄭爽逃漏稅、吳亦凡涉嫌誘姦未成年少女；張哲瀚在靖國神社打卡，遭批不尊重歷史；還有趙麗穎、王一博的粉絲在網路互嗆等，讓大陸政府決定重整娛樂圈。大陸的中央紀委國家監委網站（中紀委），於今（28）日發表了一篇文章，提到要大刀重整飯圈亂象。

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大陸中紀委在官網發表《深度關注｜流量明星翻篇了》一文，文中提到有部分流量明星「失德失範」、「德不配位」等，引導不及時，助長了飯圈（粉絲圈）亂象，導致網路空間烏煙瘴氣，還給青少年帶來不良影響。

文中特別點名趙麗穎、王一博粉絲因為傳出將二次搭檔，消息一出，竟引起雙方粉絲互撕，最後演變成網路罵戰。這起事件微博對趙麗穎工作室官方帳號，採取禁言15天的處罰措施，原因是其「管理失位，造成發聲引導不及時」。 官方強調藝人、經紀公司應該對粉絲團體積極引導，並負起相關管理責任。

▲趙麗穎（左）、王一博傳出將再度合作，雙方粉絲在網路上互嗆。（圖／翻攝有翡微博）

▲趙麗穎的工作室因為管理不當，被微博官方禁言。（圖 / 翻攝趙麗穎工作室微博）

鄭爽的逃漏稅、吳亦凡涉嫌誘姦未成年事件等，通通被點名是「失德失範」。文中引用中國電影文學學會副會長兼祕書長、中國電視劇製作產業協會編劇工作委員會會長汪海林的說法：「個別明星藝人出現的失德違法情況不是偶然的，全行業應該認真反思，從中吸取教訓，並主動做出改變。」他也認為全行業都應該跟「唯流量論」說再見，走出一條新路。

▲▼鄭爽（上圖）、吳亦凡都被點名是劣跡藝人。（圖／翻攝鄭爽微博、吳亦凡微博）

此外，大陸政府今年6月就開始執行「清朗・『飯圈』亂象整治行動」，8月27日時，中央網信辦也公布《關於進一步加強飯圈亂象治理的通知》，提出取消明星藝人榜單、優化調整排行規則、嚴管明星經紀公司等10項措施，要求積極管理娛樂圈。