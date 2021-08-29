不敵雙減政策壓力　上海廣州多家知名補習班倒閉

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華爾街英語破產事件未解決，如今又傳出在上海擁有15個校區的教育機構「啟文教育」宣布倒閉，對外公告的理由是「由於政策影響，無法按照原有經營模式持續經營」。雖然公告沒有明說，但一般認為所指的「政策」就是「雙減」。
根據香港01、澎湃新聞報導，啟文教育對外宣稱會按照各項法律規定辦理學費退費登記，卻被控在宣布倒閉的前一天，還在鼓吹家長預繳學費。此外，有些員工出面控訴，已經被積欠2個月薪水。
報導提到，許多家長因為啟文教育宣稱可「多買多省」，因此一口氣繳交一年的學費；其中也有不少人是因為開學在即，才剛繳完未來一年的費用，受害人數超過2000人。目前受害學生家長建立起自救會，統計待退學費的金額，從數萬到10幾萬元不等；甚至有人預付了人民幣48萬元（約新台幣206萬元）。
據報導，近日警方接獲報案後介入調查發現，啟文教育現在的財務狀況已是「資不抵債」。
除了啟文教育無預警倒閉，近期上海AA英語、藝文教育等校外培訓機構，也陸續宣布停業，並啟動退費。
另據中國新聞網、南方都市報，廣州知名的罡得教育，今天透過官方微信公眾號發表公開信，稱為落實國家的「雙減」政策，將於8月31日結束營業，並通知家長到校區辦理退費事宜。
罡得教育創始人唐剛同時也向全體員工發信表示，公司關閉後，將投身科技教育領域。（編輯：楊昇儒）1100826