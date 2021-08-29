《刻在》又撞歌？遭爆抄襲大陸鋼琴曲　前奏一放嚇壞網友

PTT上翻出一首鋼琴曲《自由が丘》，認為2者相似度極高，光聽前奏就會以為是同一首歌，其他網友聽完後也嚇傻，認為幾乎一模一樣。

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《刻在我心底的名字》由

，而昨天吳宗憲怒批該曲抄襲一事，在PTT掀起討論熱潮，有網友貼出一首，由大陸著名獨立音樂人，創作的鋼琴曲《自由が丘》影片連結，直言

《自由が丘》

▲網友翻出《自由が丘》打臉《刻在我心底的名字》。（圖／PTT）

：「這首歌放出來直接不用說了」、「金曲獎該收回了」、「調性真的很像」，不過有人認為

只是前奏相似，副歌就完全不一樣，加上全世界音樂這麼多，要找到完全不像的曲幾乎不太可能，而在一面倒的留言當中，仍能看到有人選擇出面替盧廣仲緩頰，認為他只是演唱者而非創作。

▲網友們認為《刻在我心底的名字》和《自由が丘》2曲確實很像。（圖／PTT）

沒多久後，