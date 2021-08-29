《刻在》又撞歌？遭爆抄襲大陸鋼琴曲 前奏一放嚇壞網友
吳宗憲質疑今年獲頒金曲獎最佳年度歌曲的《刻在我心底的名字》，抄襲西洋老歌《Reality》，事件持續延燒，就有網友在PTT上翻出一首鋼琴曲《自由が丘》，認為2者相似度極高，光聽前奏就會以為是同一首歌，其他網友聽完後也嚇傻，認為幾乎一模一樣。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-29 10:57:29｜2021-08-29 11:44:33
《刻在我心底的名字》由許媛婷、佳旺、陳文華完成詞曲，製作人則為黃雨勳，而昨天吳宗憲怒批該曲抄襲一事，在PTT掀起討論熱潮，有網友貼出一首，由大陸著名獨立音樂人，創作的鋼琴曲《自由が丘》影片連結，直言《刻在我心底的名字》根本就是一首拼接歌曲：「除了Reality，和JINBAO的鋼琴曲《自由が丘》前面幾段旋律幾乎一模一樣一樣，大家聽聽像不像？」
許多網友聽完後都直呼2首歌非常像，同時質疑金曲獎評審：「這首歌放出來直接不用說了」、「金曲獎該收回了」、「調性真的很像」，不過有人認為2首歌只是前奏相似，副歌就完全不一樣，加上全世界音樂這麼多，要找到完全不像的曲幾乎不太可能，而在一面倒的留言當中，仍能看到有人選擇出面替盧廣仲緩頰，認為他只是演唱者而非創作。
沒多久後，JINBAO也對此做出回應，透露自己不會特別在意：「關於刻在我心底的名字我也聽過了，前面確實挺像。不過在流行歌曲裡，有幾句像也是存在的，和聲進行一樣也是很正常的事情，當然也不排除作者聽過我的這首作品，我個人不是特別在意，專心做自己的事就好。」大方的態度引來網友讚賞。