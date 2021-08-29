知名甜品店「深夜裡的法國手工甜點」　揭露有確診者到店

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，不過北台灣仍舊有零星確診案例。位在台北市大安區的知名甜品店「深夜裡的法國手工甜點」，昨（28）日晚間在臉書透露，表示一小時前接獲通知，22日時曾有確診者前來消費，不過由於消費時間至今已經超過6天，因此進行一天休業全面消毒後，就可以再度營業。





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「深夜裡的法國手工甜點」店家於28日晚間於臉書表示，晚上7時15分接獲中山區健康服務中心來電，於疫調時發現22日下午4時43分曾有一名新冠肺炎確診者到店消費，停留約3分鐘。但因為距離通知當天已經超過6天，所以僅依照指示在28日打烊後便開始全面消毒。29日就會正常營業。該粉專的小編也感嘆，這種運氣「怎麼就沒有中威力彩呢？」





對此台北市政府發言人陳智菡表示，該個案為美國返台的年輕人，返台居家檢疫後，於8月初解隔前採檢陰性，只是近日因為要再次出國，所以到台北市醫院自費採檢，並驗出確診，陳智菡說，該個案確診Ct值大於30，傳染風險較低，目前已收治在聯合醫院和平院區負壓隔離病房。





而針對該個案的相關疫調資訊與足跡，陳智菡說，個案14天活動史曾到外縣市旅遊，發病日前4天足跡較多，包括多家商店、餐飲店家，目前匡列近30人；由於此案於28日下午才接獲通報，相關疫調、通知、噴消工作仍持續當中，有待29日下午由衛生局進一步說明。



