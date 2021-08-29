中國棄單「復必泰」內幕曝　美媒：憂民眾對國產失去信心

經過各方努力接洽，我國最近終於搶到第一批印有「復必泰」字樣的德國BNT新冠肺炎疫苗。有消息指出，這一批200萬劑疫苗是因為中國棄單，原先計畫要銷往土耳其，在台灣積極爭取之下，才成功取得。有美國媒體分析指出，中國擔心國內民眾對於國產疫苗產生疑慮，才會遲遲不核准BNT疫苗。





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根據《華爾街日報》報導，上海復星醫藥代理的BNT疫苗（中文名稱：復必泰）疫苗原先會在7月時取得中國官方批准，成為第一款獲准在中國境內施打的國外疫苗，但是批准過程卻是一延再延。有知情人士指出，但由於中國衛生部門擔心，一旦採用最新mRNA技術的BNT疫苗獲得批准，會讓民眾對於中國疫苗產生疑慮，以致於打亂今年底前國產疫苗接種覆蓋率超過8成的目標，所以不斷地延後批准程序。





雖然中國的科興疫苗以及國藥疫苗都被證實可以有效防止重症住院，但其實中國公衛專家一直在推動，要引進在臨床實驗證實更有效的國外疫苗。





此外延後批准BNT疫苗也為了中國尚未研發完成的mRNA疫苗爭取了時間。報導分析認為，這也顯示出北京當局在抗疫政策上，也要貫徹民族主義。





《華爾街日報》報導指出，原本上海復星醫藥的業務人員已經告知中國的醫院，可以在8月底之前提供首批疫苗，但顯然期待落空。上海復星醫藥集團董事長郭廣昌表示，目前BioNTech仍與當地官員合作，並且持續推進批准程序。





報導中指出，這一批印有「復必泰」的BNT疫苗，現在轉送往台灣，原先台灣拒絕使用這批疫苗，因為復星擁有台灣地區的經銷權，而北京聲稱台灣屬於其一部份。報導引述消息人士指出，這批疫苗最早可能在下週抵達台灣。









