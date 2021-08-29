開學囉　高雄輕軌9月1日起6:30發車加密班距

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配合政府防疫有成，+0再現，民眾搭乘大眾運輸工具信心回流，高雄捷運單月份日均運量也逐步上升，從七月份平均日運量僅3.48萬人次，到八月份平均日運量已提升至6萬人次；而輕軌的日運量也從七月份平均日運量僅2,097人次，到八月份平均日運量已提升至4,055人次。隨著搭乘需求之提升，高雄輕軌自9月1日起將加密班距為最短10分鐘，並提早晨間發車時間於6:30發首班車，以服務通勤通學旅客搭乘需求；高雄捷運亦將加密假日尖峰時刻班距，以服務假日出遊旅客。
捷運局長吳義隆表示，高雄捷運與高雄輕軌後續仍會視運量提升狀況，逐步調整營運班距，目前輕軌票價仍維持不變，採單一費率收費(上車刷卡)，使用電子票證收費10元(包含團體票)，購買紙票者30元，呼籲搭乘民眾多加運用或使用電子票證。
吳義隆進一步表示目前大眾運輸配合政府防疫政策，提醒旅客只要進站就需配戴口罩，所有列車均每日定時、定點消毒，車站部分針對旅客接觸較頻繁的機器設備會增加清潔頻率，請旅客安心搭乘高雄捷運與高雄輕軌，通勤通學最方便，闔家出遊最安心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。