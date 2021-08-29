趙薇斷送27年演藝生涯！陸網爆「2原因」發毛：背後有鬼
45歲大陸女星趙薇日前「被消失」！26日突然被大陸各大影音平台下架、個人跟公司的社群帳號也全被封鎖，瞬間人間蒸發，但其被消失的原因至今無人知曉，眾說紛紜，而在消息曝光之後，微博也有網友熱議「都不覺得趙薇突然消失很奇怪嗎？」引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-29 13:43:24｜2021-08-29 13:43:29
ㄧ名網友在微博上發出貼文表示「自從趙薇消失之後，忽然想到一件事，趙薇代言的品牌好像都沒有出來宣布和趙薇解約......」貼文曝光後，不少人網友紛紛回應「完全就跟鬼一樣，全都神隱了」、「我也正在猜想，這到底是為什麼」、「如果事態如此嚴重，品牌怎會沒有發聲呢？」、「我也覺得很怪呀....」。
另外，也有不少網友認為詭譎的點在於「發生這麼大的事，連一點消息都沒有就消失了，才讓人覺得可怕」、「官方完全沒有趙薇犯了什麼錯的消息，粉絲是一臉矇啊....」、「這背後可真的有鬼了...人都被消失了，罪狀一點消息都還沒出來，直發毛呀」、「官媒完全沒有事件的原因，就比照吳亦凡的方式全面消除，可見這事情不容小覷」。
而根據趙薇先前代言的兩個品牌，包括流行品牌FENDI和保養品紐西之謎的官方微博，都已經看不見趙薇代言照、活動照的影子，但目前各品牌也都未作出明確表態，讓民眾感到詭異。
敏感的是，就在大家議論趙薇被消失的原因之時，中國官媒《人民日報》27日就發表一篇文章，內容提到「要走演藝圈這條路，就要守住道德底線，且嚴以律己，嚴厲警告：『否則一旦觸碰法律和道德的紅線，也就到了演藝之路的終點線！』」該文曝光後，也被不少人直指趙薇肯定是觸碰大陸規範的紅線，才會被消失，等同宣告斷送27年的演藝之路，相關後續結果，也只能等中國官方宣佈才能真相大白。（編輯：張嘉哲）