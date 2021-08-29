日本政府阿富汗撤離任務　僅成功撤離一名日本人

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本政府目前雖然讓運輸機在鄰近的巴基斯坦待命，但美軍即將於月底撤出阿富汗，這些在日本機構內工作的阿富汗人等恐難撤離。
回顧26日當天，數百名在日本大使館工作的阿富汗籍職員及其家眷，傍晚聚集在喀布爾市內的馬路上，正要搭乘日本政府準備的10多輛巴士前往機場時，機場附近卻發生自殺攻擊，讓整個撤離計畫被迫中止。
等待巴士出發、住在喀布爾的57歲共同社女記者受訪時說，當時有聽到爆炸聲，「只要沒有爆炸的話，大家明明可以抵達機場」。
另外，在JICA工作的阿富汗籍職員們，當時正搭乘約10輛巴士前往機場，就在大家擔心能不能平安抵達機場時，受到恐攻消息影響被迫折返。
一名搭乘巴士的40歲阿富汗籍職員，從2008年起在JICA工作，負責教師進修等業務。這名職員從今年起受到來自塔利班（Taliban）的威脅，要求辭掉JICA工作加入塔利班，讓這名職員向位於東京的JICA總部發送求救電子郵件。
這名阿富汗籍職員接受讀賣新聞電訪時說，日本政府來不及接他們離開，現在也想不到其他出境方式，「危險正在逼進」。
上面提到的共同社女記者27日搭乘卡達政府相關車輛和外國記者抵達機場，搭上日本航空自衛隊C-130運輸機撤離到巴基斯坦。她看到阿富汗友人傳來詢問如何前往機場的簡訊時，感到非常難過。
日本政府26日已用運輸機將14名阿富汗人撤離到巴基斯坦；不過，日本政府相關人士說，由於原撤離對象的日本人及在日本大使館等工作的阿富汗籍職員等人未能抵達機場，他們基於外國政府請求讓非原撤離對象的14名阿富汗人登機。
日本航空自衛隊航機過去曾4度在緊急時載運日本人，但這次是首度載運外國人。
日本政府原先撤離計畫是撤離約500人，但最後只成功撤離共同社女記者一人。日本政府防衛省官員說，「要繼續撤離任務有困難」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1100829