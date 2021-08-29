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快訊／本土確診暴增13例　新北市現10人家庭群聚

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，今（29）日新增13例本土個案。圖為指揮官陳時中。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，今（29）日新增13例本土個案。圖為指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-29 14:19:07

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增23例COVID-19確定病例，分別為13例本土及10例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之13例本土病例(其中9例為居家隔離期間陽性者)，為6例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月16日至8月28日，個案分布為新北市11例、臺北市2例；其中9例為已知感染源、4例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案16067)，為菲律賓籍60多歲男性，8月26日出現發燒症狀，8月27日入境我國後即送醫採檢確診，並於同日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月27日累計公布14,755位確診個案中，已有13,673人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

指揮中心表示，今日新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自中國(案16071)、柬埔寨(案16074、16075)、美國(案16076)、緬甸(案16088、16089、16090、16091)、巴基斯坦(案16092)及越南(案16093)入境，入境日介於8月15日至8月28日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,637,402例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,619,709例排除)，其中15,983例確診，分別為1,408例境外移入，14,522例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計834例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另9例為境外移入。

▲三峽家庭群聚關係圖。（圖／指揮中心提供）
▲三峽家庭群聚關係圖。（圖／指揮中心提供）

▲我國至今（29）已有14522例確診。（圖／NOWnews製表）
▲我國至今（29）已有14522例確診。（圖／NOWnews製表）
▲我國至今（29）本土確診地理分佈。（圖／NOWnews製表）
▲我國至今（29）本土確診地理分佈。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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