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澳洲維州增92本土延長封城　新州單日確診再創高

▲澳洲近來遭受Delta變種病毒襲擊，疫情持續延燒。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲近來遭受Delta變種病毒襲擊，疫情持續延燒。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-29 14:51:18

（中央社墨爾本29日綜合外電報導）澳洲維多利亞州今天通報在24小時間新增92起COVID-19本土病例。這是超過1/4澳洲人口居住的維州近1年來單日新增最多的確診數，維州首府墨爾本已宣布延長封城。

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另一方面，澳洲人口第一大城雪梨所在地新南威爾斯州今天通報新增1218例確診，又超越昨天的1035例紀錄。據「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）指出，全國單日新增本土確診共1324例。

維多利亞州自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來已6度封城，最近這次4週封城原本會在9月2日結束，但由於當局難以控制具高度傳染力的Delta變種病毒，維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）今天表示，現在已無法如期解封。

法新社報導，安德魯斯表示：「社區還是有太長時間有太多案例，沒辦法解封，恢復…那些我們珍惜也非常想重拾的自由。」安德魯斯並未說明此次居家令會持續多久，僅表示官員會「研究所有不同選項」。

與此同時，新南威爾斯州今天通報新增1218例確診。Delta變種病毒6月中爆發以來，人口約800萬的新州已有約1萬9000人感染，但隨著新州疫苗接種率大增、當局預測10月之前成年人將有7成完整接種的情況下，當局承諾會讓對封城厭倦的居民獲得些許自由。

9月中起，非熱點區最多可放行5名已完整接種的成年人在室外聚會最多1小時，當局也暗示近期內就會允許舉辦小型婚禮。

疫情爆發以來，人口2500萬的澳洲累計確診超過5萬1000例，近1000人病逝。路透社報導，目前全澳16歲以上人口完整接種比率約33.7%。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1100829

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