澳洲維州增92本土延長封城　新州單日確診再創高

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維多利亞州自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來已6度封城，最近這次4週封城原本會在9月2日結束，但由於當局難以控制具高度傳染力的Delta變種病毒，維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）今天表示，現在已無法如期解封。
法新社報導，安德魯斯表示：「社區還是有太長時間有太多案例，沒辦法解封，恢復…那些我們珍惜也非常想重拾的自由。」安德魯斯並未說明此次居家令會持續多久，僅表示官員會「研究所有不同選項」。
與此同時，新南威爾斯州今天通報新增1218例確診。Delta變種病毒6月中爆發以來，人口約800萬的新州已有約1萬9000人感染，但隨著新州疫苗接種率大增、當局預測10月之前成年人將有7成完整接種的情況下，當局承諾會讓對封城厭倦的居民獲得些許自由。
9月中起，非熱點區最多可放行5名已完整接種的成年人在室外聚會最多1小時，當局也暗示近期內就會允許舉辦小型婚禮。
疫情爆發以來，人口2500萬的澳洲累計確診超過5萬1000例，近1000人病逝。路透社報導，目前全澳16歲以上人口完整接種比率約33.7%。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1100829