參戰2022市長大選？陳時中笑回：防疫優先

日前有智庫公布調查指出，2022桃園市長選舉藍營勝券在握，除非衛福部長陳時中親自出馬參選，對此，陳時中今（29）日於指揮中心記者會上笑答，「現在最重要的還是防疫，應該把防疫工作先做好」，而針對立委蔣萬安批評陳日前以訂製西裝作為疫苗採購的比喻是「現代晉惠帝」，不知民間疾苦，陳時中則回應，「不喜歡那大家就把他忘了吧」。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-29 16:16:15｜2021-08-29 16:18:27
有智庫調查指出，2022桃園市長藍營勝券在握，除非陳時中親自出馬，對此，陳時中回應，現在最重要的還是防疫，現在防疫工作還沒有告一段落，應該把防疫工作先做好。
而陳時中日前說，訂購疫苗和訂做西裝有些相似之處，訂購時可以提出要求，希望標籤如何設計，合約都會寫清楚，但如果到了冬天沒有衣服穿，有件現成的棉襖，當然要穿。但蔣萬安卻痛批，「說法非常荒謬，根本是『現代版晉惠帝』，不知民間疾苦、不食人間煙火。」
而陳時中則回答，「第一我當然不是晉惠帝，如果大家覺得這樣的形容不好那我很抱歉，大家就把他忘了吧。」
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