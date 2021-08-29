打過2劑BNT仍確診！個案去過「深法」甜品店、麵屋一燈

位在台北市大安區的知名甜品店「深夜裡的法國手工甜點」，昨（28）日晚間在臉書PO文揭露，22日時曾有確診者到店消費。而今天下午知名拉麵店「麵屋一燈」也在臉書上PO文，表示被通知23日有確診者到店消費的足跡。對此台北市政府衛生局在今天下午的防疫記者會上，也證實確診足跡都為從美國返台的案16087確診個案。





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衛生局方面表示，案16087為一名於7月下旬從美國返台的民眾，5月、6月在美國期間已經施打兩劑BNT疫苗，而在入境時也進行14天的居家隔離，居隔前後進行2次PCR檢測都為陰性反應，因此順利解隔。不過該案因為要再返回美國，因此在出國前再進行檢測，結果為陽性確診反應，不過Ct值為36，傳染風險較低，目前已經住院進行治療。





疾管科長張惠美指出，該個案於採檢確診前14天的足跡相當多，除了主動揭露被通知的店家外，還有一些北市的餐飲店，更去過基隆、新北、桃園、宜蘭以及花蓮等地。衛生局方面除了通知各地縣市政府衛生局進行疫調外，也要求業者們進行清消。





記者追問，未來衛生局是否會公布案160872的更多相關足跡？衛生局方面表示，目前還需對比實聯制以及電信足跡後，才能對外做公布。由於案16087有跨縣市移動，曾搭乘捷運、公車和火車等交通工具，會比對搭乘時間後再統一公布。



