男對同事喊「這句」！公司傻眼搬法條開除 內行秒懂理由
每個人進入職場之後，都會接觸到來自不同地方、不同性格的同事，有些人相處能夠融洽，也有些人看第一眼感覺關係就不對盤，往往在職場上會發生的任何事情，都會超乎你的想像！近日，就有網友分享自己工作經驗，表示只不過跟一位同事開玩笑說了「1句話」，沒想到隔天就被公司給開除，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-29 16:36:04｜2021-08-29 16:36:35
原PO在「Dcard」貼文指出「我在一間公司工作也快一年了，最近有兩位公司同仁離職，所以我就跟另外一位還在職的員工，開玩笑說「是我慫恿他們離職的」，但他們根本不是因為我慫恿才走的.....隔天我就直接收到資遣單，公司似乎也沒求證，應該就看我跟另一位員工聊天記錄做出的決定....我也學到教訓，話真的不能亂講」。
而只見貼出的對話中，原PO向另一名員工表示「我來公司先慫恿XXX離職，再慫恿XXX，我是內奸呵」，雖然強調是開玩笑，但公司不領情，直接搬出勞基法「勞動基準法第十二條的四、五點」，包括「違反勞動契約或工作規則，情節重大者」、「故意損耗機器、工具、原料、產品，或其他雇主所有物品，或故意洩漏營業上之秘密，至雇主受有損害者」，將原PO開除。
貼文一出，網友紛紛回應「慫恿員工離職被解顧剛好，沒被公司求償就該偷笑了，你說有對話紀錄，以公司的立場不就有證據了，算沒求證？收到通知時當下沒問原因解釋嗎？」、「其實說實話，你這個玩笑開的很差勁，玩笑不能亂開，只能說自作孽」、「理由很能接受欸，公司的資產就是員工啊，這種玩笑哪開得起」、「話不能亂說是真的」、「出社會了還沒有一點判斷能力，開這種攸關人員去留的玩笑，真的不好笑」。（編輯：張嘉哲）