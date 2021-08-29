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中共軍機又擾台！運8技偵機入侵我國防空識別區

▲中共軍機運8技偵機29日上午再度入侵我國西南方防空識別區。（圖／國防部提供）
▲中共軍機運8技偵機29日上午再度入侵我國西南方防空識別區。（圖／國防部提供）

記者丁上程／綜合報導

2021-08-29 16:57:56

空軍司令部今（29）日下午發表聲明，揭露中共軍機今日上午的擾台狀況。一架運8技偵機從我國防空識別區西南部入侵，空軍方面也隨即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

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中共軍機上週頻繁擾台，除了昨（28）日疑似是因為美國派遣驅逐艦通過台灣海峽，所以並未派遣軍機擾台外，其餘週一至週五以及週日，皆有軍機入侵我國防空識別區。

空軍司令部方面表示，該架運8技偵機入侵我國防空識別區後，空軍方面隨即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，全程掌握共機的行動。

▲中共軍機運8技偵機29日上午再度入侵我國西南方防空識別區。（圖／國防部提供）
▲中共軍機運8技偵機29日上午再度入侵我國西南方防空識別區。（圖／國防部提供）

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