中共軍機又擾台！運8技偵機入侵我國防空識別區

空軍司令部今（29）日下午發表聲明，揭露中共軍機今日上午的擾台狀況。一架運8技偵機從我國防空識別區西南部入侵，空軍方面也隨即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。





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中共軍機上週頻繁擾台，除了昨（28）日疑似是因為美國派遣驅逐艦通過台灣海峽，所以並未派遣軍機擾台外，其餘週一至週五以及週日，皆有軍機入侵我國防空識別區。





空軍司令部方面表示，該架運8技偵機入侵我國防空識別區後，空軍方面隨即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，全程掌握共機的行動。



