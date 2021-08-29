COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

小禎被閨密爆是雙面人　網友「一面倒力挺」原因曝

▲小禎圈內好友眾多，和佩甄（右圖右）都是一起出國旅行的閨密。（圖／胡盈禎IG）
▲小禎圈內好友眾多，和佩甄（右圖右）都是一起出國旅行的閨密。（圖／胡盈禎IG）

文／姊妹淘江芷稜

2021-08-29 19:00:00｜2021-08-29 19:51:50

最近閨密反目成仇，又成了一條熱門新聞。自稱是藝人小禎好友的一位圈外人Alison，跳出來指稱對方形象不一，更在婚姻、切胃減肥等事，猛戳對方痛處，單方面瘋狂輸出，被小禎引用聖經字句「不從惡人的計謀」回應，表示「一路走來的努力跟拚命，我相信有看到的人就看到了，看不到的人也就慢走不送了，謝謝大家」，宛如化骨綿掌般將大事化小，網友也一面倒挺小禎，對閨密爆料嗤之以鼻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小禎貼出幫經紀人慶生的照片，低調回應爆料。（圖／胡盈禎IG）
▲小禎貼出幫經紀人慶生的照片，低調回應爆料。（圖／胡盈禎IG）
新聞看了一頭霧水，這年頭，誰都能自稱「閨密」了嗎？

女人友誼話題興起，閨密這個詞似乎也被濫用，只要女藝人有點交情、相約吃飯、出遊，就會被冠以閨密這個群體，但從同學、同事、朋友、姊妹淘到閨密，深淺程度很不同，很多所謂的閨密，真相是「她們根本沒這麼熟」。翻閱以往的新聞，Alison在小禎的眼裡起初只是一個醫美診所的客人，雙方認識，有人說是朋友、乾姊，但從沒見過小禎分享過合照，似乎不到閨密程度。

而Alison的爆料為何沒人挺，因為閨密最重要的底線就是「守得住祕密」，不會把話告訴他人。姑且不論小禎是否切胃減肥，這關乎個人隱私，當事人不願明說，誰都無法代替發言，或以「隱隱約約有聽說」帶過。畢竟，按照現行法令，就連開刀醫師都不該發言洩漏病患隱私，有失醫德，Alison爆料好友的醫療歷史，在道德上跨越那條界線，褻瀆了「閨密」這個友情代名詞，難怪網友氣罵根本是「龜密」。

而感情這塊，更是閨密不可插手的禁地，多一分失分寸，少一分太冷漠，作為好友，只能傾聽與陪伴，勸分、勸和，都不妥當，生活中普遍案例，如果女伴向你抱怨男方不是，千萬別義憤填膺主張分手，常常沒隔幾天，小倆口言歸於好，妳成了唯一壞人，好朋友反而責怪妳亂出主意。又或者妳勸對方別分手，結果朋友忍耐繼續交往，浪費寶貴青春，錯過遇到下一個伴侶的好機會，毀人姻緣，這重責大任很難承擔。

最傻的閨密就是，幫好友設局，去試探另一半的感情，就像Alison自曝捲入夫妻的諜對諜戰局，指控幫小禎設局和李進良傳緋聞，以利女方爭取女兒Emma的監護權，這樣殺敵八百自損一千的行為，有違常理，實在很難取信於人。

感情禁不起測試，拿閨密去考驗愛情，不是失去愛情，就是失去閨密。

▲小禎、佩甄比基尼照很有看頭。（圖／佩甄臉書）
▲小禎（右）、佩甄是演藝圈好閨密代表。（圖／佩甄臉書）
有情侶把閨密當感情協調者，情人節該送哪種禮物，不問女友本人，偏要找閨密陪著去挑選，和女友吵架也要找閨密居中調解，一旦有了比較之後，最後，女友變成猜不透的公主病，閨密變成貼心的「解語花」，男人的心當然也飄走了。

又像大陸電視劇《我的前半生》，女配角遇到閨密離婚，收入來源無著落，非常義氣地請男友照顧閨密，尋找工作機會，沒想到看不對眼的兩人，相處久了，男方心疼閨密楚楚可憐，竟然從互懟的一對，產生憐惜之心，背叛了力挺閨密的女配角。

閨密最大功能是傾聽與陪伴，不是插手干涉，友誼的小船說翻就翻，過度涉入別人感情，處理不善，小則損失友誼，大則損失家庭。有些人請老公幫忙照顧閨密，結果兩人發生感情，損失的是自己。侯佩岑母親林月雲的故事，就在真實人生上演，搶閨密的幸福，自然無法獲得外界祝福。

所以將閨密介紹給另一半，最好保持君子之交淡如水，謹守男女分際的界線，過度親密容易擦槍走火，年初《全明星運動會》的采子搶走閨密荳荳的男友何孟遠，被爆出雙劈風波，引發熱議，最後兩人道歉，退出綜藝節目，損失慘重，就是因為失去閨密的邊界感。

我深信，好朋友和閨密還是挺有差距的，閨密不是溫馨的請客吃飯，這只是飯友，一起旅遊的也只是旅伴，每個人心裡的朋友和閨蜜的定義都不一樣，友情也需要雙向奔赴，無法單方面認定。

不過大致可歸納出，閨密的條件就是第一，能分享真心話，能保守住祕密；第二，價值觀、人生觀相差不會太遠，對事件大致看法相同，即使有歧異亦不會吵架；第三，彼此不會忌妒、比較，在背後說對方壞話；第四，絕不碰對方的男友和另一半；更甚者，閨密可能會有妳敬佩或欣賞的某個特質和專長，友情才能維持長久。

閨密最難的是，經得起時間考驗。每個人的一生從少女變成熟女、少婦，可能經過結婚生子、職場跳槽，生老病死等階段，以及身分轉換，友誼還能歷久不變，才配得上閨密一詞。環顧演藝圈內，大概就屬S.H.E最配得上這詞，組合單飛不解散，從Selina遭火吻、Ella結婚生子、如今Hebe風光拿下金曲歌后，出道20年了，三個人無論台上私下都是好朋友，還會彼此相約慶生、爬山，是對方陪伴人生重要階段的人，將友誼置於利益之上，才能稱得上閨密啊。

▲
▲Selina（左起）、Hebe、Ella閨密情延續20年。（圖／田馥甄臉書）
如果彼此三觀不合，友誼自然會變淡，閨密有妳眼中不適當的行為，如婚內出軌、設局老公，好友應當出面勸阻，怎可能參與其中，睜一隻眼閉一隻眼，甚至多年以後撕破臉，跳出來砲轟對方，將別人隱私公諸於世，反而凸顯了自己的昔日荒誕！唉，真不如閉上嘴巴，老死不相往來。

只能說「閨密」這兩字很高貴，不是每個人都配！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀