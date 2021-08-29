太魯閣事故安全改革說明會　自動化監測系統進度落後

隨著台鐵太魯閣事故事實調查報告出爐，近期台鐵也頻頻動作，28日台鐵局於花蓮舉辦第一次安全改革說明會，邀請罹難者家屬、受傷旅客及立法院關切的立法委員參加，而立委傅崐萁提到，全台25處高風險路段建置自動化監測系統進度落後，台鐵局今（29）日表示，會加速趕工，將於年底前完成北廻線路段的建置。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-29 18:25:58
台鐵局說明，事故後，台鐵局立即檢討事故原因，於行政院及交通部監督下，加速台鐵總體檢各項改善事項，並全面推動安全改革，擬定強化軌道結構安全、防止異物入侵、健全工地管理、提升車輛妥善率及確保行車運轉安全等整體改善計畫，同時加速推動安全管理系統(SMS)，藉風險導向將以往被動式治標機制，改變為主動式治本方法，各項作業指引均內化推展至基層以落實執行，建立安全文化。交通部也正委託專業機構辦理第三方評鑑，確保台鐵安全管理系統能澈底有效落實執行。
昨日，台鐵局於花蓮辦理第一次安全改革說明會，邀請罹難者家屬、受傷旅客及立法院關切的立法委員參加，會中各界所提對於臺鐵安全改革之建議都將納入計畫中施行，傅崐萁所提全台25處高風險路段建置自動化監測系統進度落後，台鐵局也會加速趕工，將於年底前完成北廻線路段的建置，台鐵局將更重視相關安全改善工程及管理制度，展現做好安全改革的態度與決心。
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