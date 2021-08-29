國藥疫苗效力較差　巴林研究：AZ防住院和死亡優於BNT

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，加上Delta變種病毒的出現，各家藥廠研發的疫苗有效性再度被搬出來討論。中東國家巴林與哥倫比亞大學一同進行研究，發現在阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ）在預防住院和死亡方面都是最有效，優於輝瑞BNT疫苗（Pfizer-BioNTech），在預防感染、重症以及死亡表現最差的是中國國藥疫苗（Sinopharm），且國藥疫苗突破性感染的死亡率是輝瑞疫苗的三倍。





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根據《華爾街日報》報導，巴林是世界上最早開始進行疫苗接種計畫的國家之一，全國人口66%都已經完成接種，超過了美國52%的完整接種率。報導指出，中國國藥疫苗是巴林最早施打的疫苗種類，比起輝瑞疫苗的接種率高出了3倍，但自5月起，巴林開始為施打國藥疫苗的部分族群提供加強劑，近日也展開了其他疫苗品牌的加強注射。





巴林與哥倫比亞大學進行研究，分析巴林至今施打的所有疫苗，包括中國國藥、AZ印度製造版、俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）、輝瑞-BNT疫苗，發現所有疫苗都能夠有效防止感染、住院和死亡風險。





結果顯示，在接種疫苗仍染疫的病例當中，施打國藥疫苗後染疫死亡率是0.46%，AZ是0.03%，輝瑞/BNT是0.15%，史普尼克V則介於中間。而在預防感染以及住院方面的結果也差不多，即使碰上了Delta變種病毒，差異也沒有改變。但研究發現，接種AZ疫苗後染疫的住院率為1.52%，優於輝瑞/BNT疫苗的1.99%。





論文共同作者賈瓦德（Jaleela Al-Sayed Jawad）表示，該國接種國藥的人數較多，再加上疫苗交錯推出，可能影響分析結果，但數據依舊顯示，國藥疫苗在預防住院、重症和死亡方面的效力仍不如其他疫苗，尤其是在Delta變種病毒出現的情況下與年長者的群體中，認為這不會是差距懸殊的原因。









