謝盈萱踏進40歲　幸運遇到《俗女》陳嘉玲

「生命荒謬到一個程度，就得轉換為陳嘉玲。」謝盈萱在《俗女養成記2》飾演「陳嘉玲」，盡訴六年級女生的人生課題，演到陳嘉玲，謝盈萱用幸運2字形容，隨著這個角色的生命脈絡，謝盈萱去思考凍卵、買房這些40歲的階段任務，不過對於婚姻，她強調「有些事不一定強求」，單身超過10年的她還在尋覓有緣人，但對感情保持隨緣態度，婚姻並不是她的第一選擇。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-29 20:02:09｜2021-08-29 20:02:49
謝盈萱2年前被導演嚴藝文相中，擔綱《俗女養成記》女主角「陳嘉玲」，想不到1部講40歲女生的戲，不僅掀起收視狂潮，還抱走金鐘獎最佳迷你劇集獎。第二季一開頭，陳嘉玲進入女人40歲的階段，一方面和同學蔡永森展開戀情，一方面遇到更年期提早報到的情況，謝盈萱戲外單身超過10年，自爆已經遺忘親密的感覺，和藍葦華親密戲卡關，還是導演嚴藝文跳下來當「動作指導」。 比起恐婚的陳嘉玲，謝盈萱自認不是「不婚主義」一族，雖已單身10年以上，還是會憧憬戀愛滋味，「老天讓『他』出現，我也不會拒絕。」不過心理能等，生理可不能等，35歲那年，謝盈萱出現「體力往下走」的關鍵時刻，那時認真想過凍卵，演《俗女養成記2》時又和嚴藝文交流一次生小孩的想法，最後選擇「裝死」，因為凍卵太貴了！更多謝盈萱精彩專訪請鎖定《NOWnews今日新聞》8月30日上午10點「星事NOW宅配」。