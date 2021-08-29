暑假作業是「陪爸爸環島」？他愣：學校好硬 網一看笑翻
國內疫情趨緩，不少民眾趁著暑假進入尾聲，把握最後一個周末的好天氣出門玩，日前就有位超有心的家長帶著孩子騎機車環島，不過有路人經過發現孩子背上所背著的「告示牌」卻因此誤會，以為是學校派發的暑假作業是環島，貼文曝光後掀起不少網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-29 20:40:39
這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」內貼出一張照片，原來是一對父子打算把握夏天的尾巴正在騎車環島，有趣的是除了環島的裝備外，小朋友背後還掛著一塊告示牌，上頭提到從8月27日至8月30日，總共四天的環島計畫是「暑假作業」，同時寫著「環島中！暑假最後一個作業，陪老爸去環島，愛台灣」。
這也讓路過的原PO一時眼花看錯，尷尬表示自己險些誤會「我差點看成暑假作業，想說學校這麼硬，作業出環島！加油，來找加油站找朋友剛好看到的」，而不少網友看完後也留言大讚這個爸爸的行為「好棒哦，我也希望我兒子陪我去環島」、「我差點以為作業是陪爸爸環島」、「原來是爸爸的作業，不是孩子的」、「給孩子一個不同的暑假耶」、「這個一定回憶無價終生難忘」。
不過也有民眾紛紛表示「這種天氣騎車環島不是開玩笑的餒！」、「這個在後座的很容易坐到睡著後飛出去」、「這幾天好曬，應該可以挑別的時候」、「穿涼鞋曬爆」、「天啊我會熱死，不忍讓孩子曬太陽」，而根據中央氣象局顯示，這幾日全台氣溫可達30幾度，部分縣市更有36、37度的高溫，民眾若想出門走走，切記除了防疫措施外，防署措施也不可少，多補充水分、準備防曬才能玩得安心。（編輯：楊智傑）