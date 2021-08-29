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屏東狠吹落山風　《斯卡羅》周厚安走光頻NG

▲周厚安（左一）穿短裙頻走光。（圖／公視提供）
▲周厚安（左一）穿短裙頻走光。（圖／公視提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-29 20:51:30｜2021-08-29 20:51:54

在史詩台劇《斯卡羅》第五、六集中，台灣鎮總兵劉明燈（黃健瑋飾）一心想要率領清軍深入部落，劉明燈與李仙得（法比歐飾）、必麒麟（周厚安飾）、蝶妹（温貞菱飾）一行人，在山海交界處遇上阿勞楚帶領族勇，盤踞山壁阻擋去路，黃健瑋回憶拍攝當下印象深刻：「那天風大到貞菱幾乎要被吹走，我們男生們要站穩也很不容易，幾乎上半身都要往前傾斜，姿勢有點像是麥可傑克森的舞蹈。」身著蘇格蘭裙的周厚安更是被落山風吹到裙子頻頻走光。

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▲《斯卡羅》「總兵」黃健瑋（左）與「李仙得」法比歐相互牽制。（圖／公視提供）
▲《斯卡羅》「總兵」黃健瑋（左）與「李仙得」法比歐相互牽制。（圖／公視提供）
黃健瑋為戲增肥，體重飆破90公斤，也擋不住落山風的威力，更遑論身型單薄的温貞菱，她笑說：「連總兵都站不穩，我真的是很難站得住，沒拍時都是坐著不敢動。」周厚安自爆：「因為內褲一直曝光，所以NG很多次，山上的阿勞楚更可憐，他們下半身布料更短，還要爬陡峭的岩壁，更常曝光。」周厚安除了要留意蘇格蘭裙走光，還必須注意風向，「不然長髮亂飛會擋到臉，面向風頭髮才會乖乖，偏偏短裙受風，開衩處又會『飄』起來，最後我的走位甚至得因為天氣而去做調整，是名符其實『順其自然』的表演。」

▲程苡雅首度演戲直喊壓力大，晚上都是抱著劇本睡著。（圖／公視提供）
▲程苡雅首度演戲直喊壓力大，晚上都是抱著劇本睡著。（圖／公視提供）
而劇中隨著漢人開墾人數增加，斯卡羅部落面臨生存危機，大股頭卓杞篤女兒烏米娜公主（程苡雅飾）展現王者風範，霸氣調解濕地糾紛，讓大批觀眾被瞬間圈粉，事實上程苡雅拍攝時才13歲，卻有大將之風，她是在泰武鄉公所舉辦的「族語朗讀比賽」時，被曹瑞原導演一眼相中，爸媽原本不答應讓她演，最後程苡雅跟爸媽約定好一定不會耽誤課業，劇組也配合她只在課餘時間拍攝，因為完全沒有演戲經驗，加上還要學習熟背族語，她坦言壓力很大，晚上都是抱著劇本睡著，曹瑞原說：「她雖然年紀小，但常常一站出來就架勢十足，渾然散發一股能量鎮住全場，很有表演的天賦。」


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