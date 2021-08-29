冷氣濾網「小小一片」有用嗎？老師傅曝殘酷真相：別吝嗇

儘管暑假已經進入尾聲，氣溫仍是一天比一天高，不少人敵不過室外高溫，只好紛紛躲在室內吹冷氣，日前就有一名網友想將冷氣濾網拆下清洗，發現濾網前的有兩個「小濾片」，這就讓他相當好奇其功用與效果，話題曝光後也掀起不少網友們討論，而其中就有名冷氣師傅出面解釋濾片小小一塊卻不可輕忽的關鍵，更直言「有裝就是有效果！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名網友先是在臉書社團《爆系知識家》中發文提出自己的疑惑，「分離式冷氣濾網前的兩個小濾片是幹嘛用的？」，並貼出自家冷氣濾網的一小塊濾片，並懷疑這塊小小一片濾網裝與布裝到底有沒有實際差別，更好奇提問「還是純粹裝飾用而已？好像很貴，但我看不出來裝了有什麼用」。

▲有網友好奇小小一片清淨濾片的效果。（圖／翻攝自臉書《爆系知識家》）

而文章曝光後也引發不少網友討論，其中就有許多民眾紛紛認為效果不大，「過濾較小的微塵分子，因為孔隙小，對進風影響很大，如果整片都是這個材質，你冷氣也不用吹了，因為沒有風」、「他就像是一些清淨機的濾網，類似過濾pm2.5等等的，簡單來說，這種東西是消耗品」、「沒啥用，效果一年」。

不過文章也釣出冷氣維修的老師傅出面回應，他提到其實這類濾片的安裝仍有效果「只是效果到哪裡的差別」，同時他也指出「越好的清淨濾網，密度越高，空氣越難穿透，這會造成冷氣進氣量不足，進而衍生噪音、滴水、結冰、不冷，甚至壓縮機液壓縮而故障」，這也是為何一般冷氣的濾網後方只有小小一塊濾片，最後也建議如果真的對空氣品質有要求，可以直接購買空氣清淨機，依自己對於空氣過濾的需求選擇濾網。（編輯：楊智傑）

▲濾網中間那塊就是隔著清淨濾片的呈現效果。（圖／翻攝自臉書《爆系知識家》）