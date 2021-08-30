7旬老夫妻陳屍家中　疑老翁殺妻後尋短

昨（29）日深夜11點50分許，高雄新興分局接獲民眾報案，已有多日聯繫不上父母親，警方立即派遣前金分駐所警網到前金區鼎盛街某民宅查處，警方到達現場，就發現報案人74歲的母親倒臥在1樓，而75歲的父親則在一樓上吊，目前並無外力侵入跡象。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-30 11:53:13｜2021-08-30 12:26:24
警方昨日獲報到場，報案人也就是民宅內老夫妻的兒子稱已有2日聯絡不上父母親，請求消防隊及警方協助，經破門進入就發現母親林女倒臥在1樓，父親莊男則在4樓上吊，兩人皆無生命跡象。
經鑑識人員現場勘驗，大門門鎖反鎖、門窗緊閉且都沒有遭破壞跡象，現場排除外力介入，兩人死因警方後續將持續深入追查，並報請高雄地檢署檢察官相驗，相驗後檢方指出，男性死者被發現時為上吊狀態，但女性死者頭部有外傷，陳屍地點及房屋處多處血跡噴濺痕，現場遺留有一把榔頭，疑似為行兇工具。
報案人向檢警指出，父母感情長期不睦，是否為男子殺妻後再自殺，檢警將持續調查；高雄市社會局則表示，本案無通報史，本次接獲通報已派本局社工協助家屬處理喪葬事宜，提供悲傷輔導，後續依需求連結法律諮詢及犯罪被害人保護協會等資源。