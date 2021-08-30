塔利班允女性上大學　但須男女分班

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哈卡尼今天在與長老大會「國民會議」（loyajirga）舉行的會談中說：「阿富汗人民將繼續依據伊斯蘭教律法安全地接受高等教育，不會處於男女混合的環境中。」
他表示，塔利班想要「創設合理且符合伊斯蘭教義的課程，與我們的伊斯蘭、國家和歷史價值一致，另一方面要能和其他國家競爭」。
法新社報導，在中小學，男生和女生也將分開上課，這在相當保守的阿富汗早已是常態。
塔利班承諾尊重女權方面的進步，但仍要以伊斯蘭法律的嚴格詮釋為前提。最急切的問題包括女性能否工作、接受各種程度的教育，以及能否男女合班。
但外界對塔利班的洗心革面抱持懷疑態度，許多人質疑他們能否遵守承諾。
在今天於喀布爾舉行的會議中，除了長老和哈卡尼之外，還有其他塔利班高階官員與會，沒有任何女性出席。
一名曾在塔利班掌權之前擔任一所城市大學講師的女性說：「在恢復大學功能的事項上，塔利班高等教育部只諮詢男教師和男學生。」
她說，這顯示「一律不讓女性參與決策」及「塔利班的承諾和行動之間有落差」。
塔利班於2001年被推翻後，20年來，大學入學率持續升高，尤其是女性，她們得以和男同學一起上課，也可以參加男教師的研討會。
近幾個月，阿富汗各地教育中心遭受襲擊，數十人喪命，引發恐慌。塔利班否認發動這類攻擊，而極端組織伊斯蘭國（IS）地區分支已承認是其中部分事件的始作俑者。
塔利班20年前執政時，不准女性參與公眾生活，也禁止娛樂，還實施殘酷刑罰，例如通姦者會被判石刑。
塔利班尚未公布新政府成員，要等到美軍和其他外國部隊撤離後才會宣布。美國訂定的撤軍期限是本月31日。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1100830