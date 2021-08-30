桌球／稱林昀儒「打法先進」　日本名將：他這點比張本強

我國桌球小將林昀儒在本屆東京奧運大放異彩，不但跟學姊鄭怡靜拿下銅牌，男單和男團賽事也發揮出色。事實上，日本國內過去就有人已經在研究林昀儒的打法，日本T聯賽TT彩玉隊總教練坂本龍介認為，這位台灣高手的打法先進，特別是由守轉攻的能力十分出色。

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坂本龍介是日本前男桌主力球員，過去就曾經數次稱讚林昀儒，認為他是最需要被注意的後起之秀。他去年受訪時也特別透露，林昀儒的風格屬於「高風險」式的，這剛好就是如今桌壇最有優勢的一種打法。

「以前我們教練的理論是：『攻不了的球，就防守過渡一下，等有機會了再攻。』但現在不同了。你看宇田幸矢最近成績有上升，這就是因為開始使用『高風險』式的打法，戶上隼輔也是。」坂本龍介認為這種高風險的球，其實才是最穩的，如今幾位新生代名將樊振東、林昀儒都是採用這種打法。

「穩定，風險不高的打法是教練們一直以來青睞的選擇，但是實際上『這球不能強攻，應該等下一板找機會』這樣的心態，在如今的世界乒壇已經不流行了。」坂本龍介強調自己不是認為應該胡亂的強攻，而是認為應該把這種高風險的打法透過練習轉換成選手能穩定得分的模式，這樣會比較好。

坂本龍介稱讚中國大陸球王樊振東「強得變態」，而林昀儒也很強，但是風格不同，而且後者擁有新生代日本「一哥」張本智和所沒有的東西。

「日本選手在進攻中被對手抓住機會反攻時，可以防得很好，但接著會一直防下去。但林昀儒不一樣，他抓機會轉守為攻的能力非常強，即使短時間轉入防守，但只要一察覺到對方的攻擊威力有所減弱，他會馬上轉入攻擊模式。」坂本龍介也解釋如果是水谷和張本，在被對手壓制後，就會被動的一直防守下去。「所以從這個意義上說，林昀儒很厲害，是世界級的選手。」

坂本的說法在本屆奧運似乎也得到了一些體現，在男單16強戰張本智和在面對23歲好手Darko Jorgic強勢的反手時，似乎就有些被動，反而被對手越打越順；而林昀儒則是依然採用強勢對攻的方式，招牌「反手擰」讓Jorgic找不到解決的辦法。三人都是擁有出色反手能力的球員，但是在面對比賽的模式明顯不同。