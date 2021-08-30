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兄弟象王光輝肝癌病逝！王威晨「PO照悼念父親」：謝謝您

▲中信兄弟球員王威晨的父親王光輝，今（30）日傳出因肝癌逝世消息，享年56歲。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.08.17）
▲中信兄弟球員王威晨的父親王光輝，今（30）日傳出因肝癌逝世消息，享年56歲。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.08.17）

編輯中心/綜合報導

2021-08-30 11:40:38

兄弟象「一代象」球星王光輝，今（30）日傳出因肝癌逝世消息，享年56歲，消息一出震驚各界；他的兒子王威晨也是中信兄弟球員，稍早他在IG證實這項消息，放上數張與父親的黑白合照，同時寫下悼念父親的話語。

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王威晨今上午發文表示「謝謝您，一直都是那麼好的前輩，一直都是那麼好的教練，一直都是那麼好的榜樣，一直都是那麼好的父親」，並在文中附上數張與父親生前的合影，畫面全是黑白色調，可以看出他失去父親後難受的心境。

▲王威晨放上與父親王光輝的黑白合照，同時寫下悼念父親的話語。（圖／翻攝自王威晨IG）
▲王威晨放上與父親王光輝的黑白合照，同時寫下悼念父親的話語。（圖／翻攝自王威晨IG）
小編則透露，王威晨一直以來都是習慣報喜不報憂，遇到任何事情、任何狀況不喜歡讓大家擔心，不喜歡為自己找藉口，不討拍、不解釋、不多講，許多不了解的人，或許因此對他有許多誤解和想法，但他卻從不解釋，希望用表現讓大家看到和明白，不喜歡多講什麼，低調的個性，也或許是父親一直以來帶給他的榜樣。「問題不大」是王光輝老大的口頭禪；「沒事啦」則是王威晨的習慣。

去年季末王光輝確診肝癌，已是後期階段，王威晨感到震驚、難過、許多的不知所措，但王光輝不希望太多人知道，也不希望大家為他擔心，持續嘗試了各種治療後，幾個月前病情逐漸加劇，在周四轉入安寧病房，於今早離開了苦痛。

這段期間許多訪問提及父親時，王威晨依舊努力笑著回答，因為跟父親的回憶都是那樣美好，在場上依然努力專注、拚勁全力，因為他知道這個時候自己更不能被打倒，母親和家人需要他替父親扛起一家之主的角色，即使很難面對也很難調適，但相信他很快會以一句「沒事的」努力勇敢、更加堅強。

小編最後表示「讓我們就默默的在威晨身後，當威晨溫暖而強大的力量，謝謝王光輝，這個威晨永遠的壓力、永遠的助力、永遠的驕傲、永遠的榜樣，永遠都會在威晨心中最美好的位置，威晨一定也會努力，繼續的讓您感到驕傲，繼續的讓您感到放心的，辛苦了，謝謝您，一路好走」。（編輯：賴詠璿）

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