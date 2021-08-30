COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

國民黨全代會1030舉行　李乾龍：2022有信心拿15縣市以上

▲國民黨全代會將在10月30日召開，國民黨秘書長李乾龍上午在國民黨中央黨部一樓大廳張貼「第21屆第1次全國代表大會」公告。（圖／國民黨提供）
▲國民黨全代會將在10月30日召開，國民黨秘書長李乾龍上午在國民黨中央黨部一樓大廳張貼「第21屆第1次全國代表大會」公告。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-08-30 12:53:05｜2021-08-30 12:54:27

國民黨全代會將在10月30日召開，新任黨主席及黨代表將在會中宣誓就職。國民黨秘書長李乾龍今（30）日表示，為配合防疫，全代會將以實體及視訊等兩種方式舉辦：至於2022年選舉，他認為國民黨有信心贏得15個縣市以上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李乾龍指出，目前14個執政縣市首長表現都很好，國民黨有信心能在2022縣市首長選舉中，贏得15個縣市以上。

李乾龍上午在國民黨中央黨部一樓大廳張貼「第21屆第1次全國代表大會」公告。為配合政府防疫規定室內最多50人，國民黨本次全代會將以實體及視訊等兩種方式舉辦，以中央黨部為主場地，各直轄市、縣市黨部為副場地，而海外的部分則另做規劃。

根據國民黨公告，本次全代會的重點，除討論重要議題外，重中之重的便是新任黨主席及第21屆全國代表大會代表宣誓就職。

至於黨主席選舉投票所及投票防疫流程的規劃，李乾龍表示，一切都很順利。這次黨主席選舉在全台規劃400多個投票所，場地的租用已經就緒，方便黨員就近投票。根據估算，每個投開票所每小時投票的人流都可維持在50人以內，符合防疫規定。

媒體詢問，外傳黨主席江啟臣規劃在10月訪美，出席美台國防工業會議，是否可能缺席全代會？李乾龍指出，還沒有定案，他沒辦法回答。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀