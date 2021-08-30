國民黨全代會1030舉行 李乾龍：2022有信心拿15縣市以上
國民黨全代會將在10月30日召開，新任黨主席及黨代表將在會中宣誓就職。國民黨秘書長李乾龍今（30）日表示，為配合防疫，全代會將以實體及視訊等兩種方式舉辦：至於2022年選舉，他認為國民黨有信心贏得15個縣市以上。
記者余祥／台北報導
2021-08-30 12:53:05｜2021-08-30 12:54:27
李乾龍指出，目前14個執政縣市首長表現都很好，國民黨有信心能在2022縣市首長選舉中，贏得15個縣市以上。
李乾龍上午在國民黨中央黨部一樓大廳張貼「第21屆第1次全國代表大會」公告。為配合政府防疫規定室內最多50人，國民黨本次全代會將以實體及視訊等兩種方式舉辦，以中央黨部為主場地，各直轄市、縣市黨部為副場地，而海外的部分則另做規劃。
根據國民黨公告，本次全代會的重點，除討論重要議題外，重中之重的便是新任黨主席及第21屆全國代表大會代表宣誓就職。
至於黨主席選舉投票所及投票防疫流程的規劃，李乾龍表示，一切都很順利。這次黨主席選舉在全台規劃400多個投票所，場地的租用已經就緒，方便黨員就近投票。根據估算，每個投開票所每小時投票的人流都可維持在50人以內，符合防疫規定。
媒體詢問，外傳黨主席江啟臣規劃在10月訪美，出席美台國防工業會議，是否可能缺席全代會？李乾龍指出，還沒有定案，他沒辦法回答。