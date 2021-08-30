台南再提高生育獎勵　第1胎發1萬

台南市政府宣布自明（111）年1月1日起，將產婦生產第1胎新生兒發給新台幣6,000元再提高到1萬元，今（30）日由黃偉哲親自宣佈這個好消息，期盼市民能感受到市府祝福心意，市府團隊未來也會更努力規劃，讓市民能願意生，鼓勵多多生育。
記者鄭婷襄／台南報導
2021-08-30 13:08:17｜2021-08-30 13:11:23
目前台南市生育獎勵金發放金額為第1名新生兒6,000元、第2名12,000元，第3、4名30,000元（108年修正），第5名以上每名50,000元（109年修正），
台南市政府今日上午舉行生育獎勵金媒體說明會，由黃偉哲親自宣佈自明（111）年1月1日起，將產婦生產第1胎新生兒發給新台幣6,000元再提高到1萬元，這是南市府繼109年及108年提高產婦生產之第3名、第4名及第5名以後之新生兒發給生育獎勵金金額，再度釋出提高福利之政策。
台南市長黃偉哲表示，台南市在財政能力許可的情況下，很努力增加社會福利，從全國的少子化可以得證，其實提高生育獎勵金對於大家想生育的意願並無顯著的效果，但對於想要生育的人將戶口遷到其他縣市可能多少有效果，希望在社會福利措施及育兒的福利措施越趨完備的前提下，大家多多生育，期盼市民能感受到市府祝福心意，南市府團隊未來也會更努力規劃，讓市民能願意生，鼓勵多多生育。