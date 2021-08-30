聯亞EUA會議記錄公布　專家對變異株保護力有疑慮

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食藥署今天再公布會議記錄，會中多名專家提及，聯亞疫苗B-612的中和抗體效價偏低，血清反應比率的數值皆未達標，無法以免疫橋接連結 AZ 疫苗，保護力仍無法確定，建議不予以通過EUA。
對抗病毒變異株方面，有專家表示，UB-612對alpha 和 delta 變異株之中和抗體幾何平均效價下降幅度不大，但目前各國對多少倍數增減以及具臨床意義閾值數據，尚未有一致之看法，本試驗初步結果尚難推論具有 alpha 和 delta 變異株臨床保護力。
T細胞免疫部分，有專家強調UB-612有好的 T 細胞反應，大致顯示 UB-612 疫苗可引發具有病毒特異性的T細胞免疫反應。不過也有專家認為，廠商強調T細胞免疫反應，然未提出可據以評估衡量T細胞免疫，轉換評估疫苗保護力的進一步資訊，建議仍需收集更進一步資料或者研究結果後再評估。
另外，UB-612在年長者的保護力也被多名專家質疑。有專家指出，老年（65 歲以上）受試者 seroconversion rate 只有 89%， 代表每 9 位接受聯亞疫苗者就有一位達不到基本的免疫反應，加 上老年受試者中和抗體效價 GMT 比整體受試者為更低，聯亞疫 苗對65歲以上族群的保護力恐怕是不足的。