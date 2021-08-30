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聯亞EUA會議記錄公布　專家對變異株保護力有疑慮

▲聯亞生技董事長王長怡表示，聯亞將於近期整理相關對抗Delta變異株，希望進行重新審查，並在28日前完成送件。（圖／記者陳明安攝）
▲聯亞生技董事長王長怡表示，聯亞將於近期整理相關對抗Delta變異株，希望進行重新審查，並在28日前完成送件。（圖／記者陳明安攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-08-30 15:25:40

國產聯亞疫苗B-612於6月底申請緊急授權許可（EUA），在16日遭駁回，聯亞生技董事長王長怡表示，聯亞將於近期整理相關對抗Delta變異株，希望進行重新審查，並在28日前完成送件。今（30）日食藥署公布會議記錄，多位專家認為中和抗體效價數據未達EUA標準，目前尚難推論具有alpha 和 delta 變異株臨床保護力。

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食藥署日前表示，由於聯亞疫苗B-612的中和抗體數據與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達兩項國產疫苗EUA療效評估基準，經投票表決後不同意通過EUA。

食藥署今天再公布會議記錄，會中多名專家提及，聯亞疫苗B-612的中和抗體效價偏低，血清反應比率的數值皆未達標，無法以免疫橋接連結 AZ 疫苗，保護力仍無法確定，建議不予以通過EUA。

對抗病毒變異株方面，有專家表示，UB-612對alpha 和 delta 變異株之中和抗體幾何平均效價下降幅度不大，但目前各國對多少倍數增減以及具臨床意義閾值數據，尚未有一致之看法，本試驗初步結果尚難推論具有 alpha 和 delta 變異株臨床保護力。

T細胞免疫部分，有專家強調UB-612有好的 T 細胞反應，大致顯示 UB-612 疫苗可引發具有病毒特異性的T細胞免疫反應。不過也有專家認為，廠商強調T細胞免疫反應，然未提出可據以評估衡量T細胞免疫，轉換評估疫苗保護力的進一步資訊，建議仍需收集更進一步資料或者研究結果後再評估。

另外，UB-612在年長者的保護力也被多名專家質疑。有專家指出，老年（65 歲以上）受試者 seroconversion rate 只有 89%， 代表每 9 位接受聯亞疫苗者就有一位達不到基本的免疫反應，加 上老年受試者中和抗體效價 GMT 比整體受試者為更低，聯亞疫 苗對65歲以上族群的保護力恐怕是不足的。

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