名家論壇》單厚之／郭台銘的檄文

BNT疫苗前天開放登記，隨即造成登記平台大當機，民眾紛紛上平台登記、改意願，短短兩天之內，就有超過300萬人登記，媒體甚至以「百萬莫粉跳船」為標題，形容BNT引發的熱潮。





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說莫粉移情別戀、琵琶別抱，其實有點言過其實，報導指的是在8月21日系統關閉時，約有199萬人只單勾莫德納、非莫德納不打，但到了昨天下午，這一類只剩下92萬人。但同時勾選莫德納跟BNT的人數也達到108萬人。





比較精準的描述，應該是有百萬單勾莫德納的民眾，多勾了BNT。這兩者都是mRNA疫苗，原本的這些「莫粉」，其實是mRNA粉，對兩者並沒有特殊的喜好；但當初沒有BNT疫苗可以勾，所以被當成莫粉而已，如今的選項才是他們真正的想法。





這一波的登記，已經選擇AZ的民眾並不能更改意願，所以可以預見，未來轉而登記BNT的人數還會持續增加。





民眾在疫苗登記平台上像遊牧民族一樣大規模的「遷徙」，其實並不是真的「逐水草而居」，而是政府一開始就沒有提供足夠選擇，民眾只好一再地委屈、妥協，在次佳選擇甚至是次次佳選擇之間躊躇。名列「第二類」優先施打的綠營政客，口口聲聲叫民眾「輪到你就去打」，卻絲毫沒有站在民眾的角度思考，這對很多人而言，其實是攸關生死的抉擇。





郭台銘近日在國人心中的好感度大幅提昇、網路正面評價大增，其實就是因為他提供了民眾更多、更好的選擇。他不僅僅是扮演了政府原本應該扮演的角色，讓國人有免於恐懼的自由，更讓人不必為了生存、為了擔心染疫，而委屈、喪失選擇、喪失尊嚴。





BNT即將來台，郭台銘昨晚在臉書發文，表示今年會有800至900萬劑BNT疫苗到貨，明年也要求BNT保留3000萬劑的額度給台灣，並提醒政府「有備無患」勝於「量入為出」。結果在蘇貞昌和指揮中心那邊，都碰了一個軟釘子，說法不外就是政府已經超前部署，已經預購了次世代疫苗。





但蘇貞昌和陳時中不要忘了，只要195萬劑的BNT一落地，郭台銘、台積電、慈濟捐贈的BNT疫苗到貨量，就會超過指揮中心從去年至今「超前部署」到貨的莫德納的總和。





政府過去一整年口口聲聲「超前部署」、指揮中心努力不懈的結果，竟然不如郭董和台積電2、3個月的努力；指揮中心口口聲聲「國際上就是沒有貨」、「有人不想讓台灣太開心」，結果一到郭董面前，什麼困難、什麼阻撓都成過眼雲煙。





BNT的例子擺在眼前，整個民進黨政府還不如一個郭台銘，同樣是明年3000萬劑的承諾，你覺得民眾會相信誰？





雖然郭台銘引用魯迅的「俯首甘為孺子牛」，聲稱自己只是站在搶疫苗大戰最前線的老兵、沒有任何其他的想法。但如今的郭台銘何止是「功高震主」而已，郭董可信度、公信力、跟好感度，都不知道要比指揮中心高多少。





郭台銘昨天的臉書文，哪裡是要捐（或買）3000萬劑疫苗。郭台銘是在暗示指揮中心跟民進黨政府，如果做不好，就該交出防疫的指揮權了。只會滿嘴幹話的指揮中心，該醒醒了！











●作者：單厚之／資深媒體人





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