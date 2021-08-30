YouTube改搜尋演算法！用自動翻譯「幫助觸及他國觀眾」
YouTube建構出龐大且多樣化的影音資料庫，越來越多人透過影片形式來表達自己或學習新文化，YT在官方部落指出，目前正在改變搜尋演算法，便於民眾搜索不同國家、不同語言的影片，並設置自動翻譯字幕、標題和說明，幫助創作者觸及更多觀眾。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-30 16:18:23
希望幫助人們更輕鬆地使用YouTube，官方宣布未來將有2項更新，YT在官方部落表示，首先是即便在平台中已經有許多影音內容，但它們無法涵蓋每種語言、每個主題，因此，未來將改變搜尋法，當民眾搜尋的內容，在當地語言中找不到相對應的影音，將顯示來自其他語言的搜尋結果，並設置自動翻譯字幕、標題和說明。
YouTube說，目前將以「英文」影音做第一波補充搜索結果，之後計劃擴展更多語言，同時「幫助創作者的接觸率，可以接觸到更多全球觀眾」。
YouTube說，這意味著住居在泰國的民眾，可以從麻省理工學院的教授那裡學習量子物理學，或者巴西的觀眾可以在家中探索大峽谷，並且附上當地官方葡萄牙語的字幕說明。
YouTube指出，第二項更新是為了讓民眾更直觀使用YouTube，將同時推出「影片縮圖搭配時間軸段落顯示」，讓民眾更快速找到特定的片段。