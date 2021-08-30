傳Starlink低軌衛星上網將來台 中華電：評估中
國內媒體報導，特斯勒創辦人馬斯克（Elon Musk）的低軌衛星上網服務Starlink（星鏈）最快將於明年來台發展。中華電信則是證實，目前正在符合主管機關的衛星業務法規要求下，評估進一步合作可能性。
記者張志康/綜合報導
2021-08-30 16:19:22
星鏈是棣屬於SpaceX旗下的低軌道衛星上網計畫，自2020年10月推出公開測試以來，截至今年8月下旬，已在全球14個國家及地區推出衛星上網服務，目前全球用戶約有10萬戶左右，目標是在1年內，用戶數能突破50萬戶。
目前星鏈提出的測試版上網方案，需支付每月99美元（約台幣2800元），但另外仍需支付499美元（約台幣14,000元）左右的天線、路由器等終端設備。
中華電信表示，持續關注同步衞星、低軌衛星、B5G（Beyond 5G）/6G等新興領域技術發展，其中非同步軌道衛星技術有機會讓服務更多元化，並與陸地通訊網路互補結合，延伸涵蓋，中華電信對此領域的技術與產業發展相當重視。
至於外傳中華電信將代理星鏈，該公司指出，目前國際上有多個非同步軌道衛星系統正發展中，其中以Starlink的進度相對較快，中華電信不排除與各國際業者積極交流合作。未來將視其推動進度，在符合主管機關的衛星業務法規要求下，評估進一步合作可能性。