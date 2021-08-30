勞動部禁止移工跨行轉換雇主　印尼移工：非常讓人失望

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移工跨業轉換雇主的自由原本就很有限，只有在雇主或被看護人死亡或移民、雇主關廠歇業或違反勞動契約，以及其他「不可歸責移工」的事由情況下如移工成人口販賣受害者、於工作場所受身體暴力或虐待者、遭到性騷擾和暴力對待並有法庭證據，或合約到期者等，才可「例外允許」跨行業轉換，而這類轉職機會一直以來也都很少。而現在，這個原就緊縮的轉職自由將進一步受到限制。根據勞動部公告的新規定，同行轉換依照現行規定執行，三方合意的跨業轉換則須經公立就服機構辦理，並以「同一工作類別」優先承接，經過一定期間若都無雇主願意接洽，才可進入下一順位，進行跨業轉換。
儘管公文是主張「同業優先承接權」，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠也強調「沒有明文禁止跨業轉換」，只是明定同業有優先承接權；然而，在全台大缺工的情形下，根本不可能沒有同業雇主承接。桃園市群眾服務協會的移工政策主任汪英達就表示：「根本不可能沒有同類工作，因為台灣現在對移工老早供不應求，特別是看護工，這是因為社福長照根本完全不夠。這項修正，實質上就是禁止跨類別轉換」。
汪英達批評，勞動部政策完全向雇主及仲介傾斜，以為這樣可以討好僱主，讓移工聘僱更為穩定，實在荒唐可笑至極。這種作法只會讓移工越來越不想來台灣當家戶工。「當日韓遠比台灣高的薪資已經吸引大批移工轉向，台灣卻禁止移工跨類別，這種倒行逆施的惡行，大概只有台灣的勞動部做得出來」。
印尼勞工團結組織（GANAS COMMUNITY）也指要符合勞動部祭出的跨業轉換新規將很困難，「目前對家庭類移工的需求非常龐大，且家庭類移工很少會終止合約，無論是被照顧者身亡還是其他就業服務站上列出的原因。這決定讓我們所有人都非常失望，當然因為家庭工的工作狀況目前薪水也低於台灣最低工資標準，擁有假期權利僅限於協議上的，還有其他未受到保護的權利」。
不少印尼移工也不滿指出：「有牽扯到國人權益的政策，政府都會很迅速定案，但面對家庭工的最低工資都無聲無息，我們的健保費卻也跟著漲價」、「家庭工轉換工廠工都被禁止，但是其實雇主常用被照顧者還很健康為由，而要求家庭工去做工作內容外的工作，如在田園工作或工廠」、「非常讓人失望」、「希望明年家庭類移工可以漲薪水」、「為何拍板定案都沒有詢問我們移工的意見？」。
移工團體MENT指出，這項修法源自於疫情下看護轉職的問題引發雇主不滿，但「洗工」原本就是假議題，它反映的是看護工長期以來勞動條件低落的問題。MENT指出，之所以有家庭看護工希望能「跨行業轉換」到廠工，根本原因在於家庭看護工至今不被納入勞基法保障，民間倡議的《家事服務法》也被冰凍多年，導致家庭看護工處於高工時（可能24小時待命）、低工資（月薪僅有17000元）、沒有固定休假（據勞動部統計，只有一成勞工可以每周休假，更有人三年合約都沒有休假）、沒有勞保等惡劣勞動處境中，自然會使得看護工想要轉換到有勞基法保障的工廠工作。
MENT批評，勞動部以保護弱勢雇主家庭需求為由，欲用「圍堵」的方式，強迫家庭看護工留在沒有勞動法令保障的勞動環境中，同時以此掩蓋政府至今仍無法健全長照服務的事實。MENT指出，在此時「禁止跨行業轉換」不只侵害移工權利，也將導致政府無法真正面對長照服務不足、政府沒有扛起照顧責任的事實。為難移工，就是在拖磨長照的建立。
對於勞團的批評，薛鑑忠先前回應移工團體意見時就指出，移工來台前已經知道工作內容也簽了勞動契約，如果沒有不可歸責的事由就應依照契約來完成，因此修法並未與原先簽訂的3年工作契約有所抵觸；針對此次修法勞動部官員也表示，考量外國人具備工作專長應優先由同一工作類別雇主接續聘僱，因此維持預告時的法規內容。對於看護工長年勞動條件低落等問題則未多做回應。