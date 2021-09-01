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影／羅時豐回訪逢甲攤販　餅店老闆承諾捐百萬做公益？

▲羅時豐的 YouTube 頻道《D.L 不務正 YA》團隊再次南下回訪攤商，希望給剛復業的攤商一些鼓勵。（圖／羅時豐D.L 不務正YA　授權）
▲羅時豐的 YouTube 頻道《D.L 不務正 YA》團隊再次南下回訪攤商，希望給剛復業的攤商一些鼓勵。（圖／羅時豐D.L 不務正YA　授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-01 13:00:00｜2021-09-01 14:31:15

羅時豐的 YouTube 頻道《D.L 不務正 YA》在上一季最終回，還沒三級警戒之前，前往逢甲夜市獲得廣大迴響。近日國內疫情趨緩，團隊再次於七月底特地南下探訪當時的攤商，獻上頻道營利所包成的紅包和伴手禮，希望給剛復業的攤商一些鼓勵。採買伴手禮中途更意外釣出餅店老闆，承諾若頻道破百萬點閱，就大手筆掏七位數做公益！

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▲羅時豐模仿乩童起乩，描述起香氣頭頭是道，搞笑舉動，逗樂了原本認真介紹的店員。（圖／羅時豐D.L
▲羅時豐模仿乩童起乩，描述起香氣頭頭是道，搞笑舉動，逗樂了原本認真介紹的店員。（圖／羅時豐D.L 不務正YA　授權）

羅時豐攜團隊拜訪知名餅店挑選伴手禮，雖因防疫不能試吃，羅時豐宣稱自己光聞就能感受其中美味，隨即浮誇模仿乩童起乩，描述起香氣頭頭是道，搞笑舉動，逗樂了原本認真介紹的店員。

在採買中途，更遇到熱情老闆親自迎接，老闆分享餅店業績因疫情影響掉了九成，經營得十分辛苦，沒想到頻道製作人(姪子)竟玩笑接問老闆會不會賣房子，想趁機撿便宜，惹得老闆一臉無奈。最後頻道製作人(姪子)詢問老闆今年的願望時，老闆竟承諾羅時豐頻道若突破一百萬訂閱，將捐出一百萬現金做公益用途，突如其來的大方令全場眾人深受驚喜。



羅時豐更表示他看到逢甲店家們的韌性與堅強，為了生命在拼博。在影片尾聲提及團隊正在籌備新企劃「巡羅車」，探訪台灣每一個地區受到疫情受困的攤商，希望通過報導幫助他們。繼續用笑聲走訪各地，帶著滿滿的正能量回歸。（實習編輯：譚翠兒）


▲餅店老闆承諾羅時豐頻道若突破一百萬訂閱，將捐出一百萬現金做公益用途。（圖／羅時豐D.L
▲餅店老闆承諾羅時豐頻道若突破一百萬訂閱，將捐出一百萬現金做公益用途。（圖／羅時豐D.L 不務正YA　授權）

▶ 感謝授權：羅時豐D.L 不務正YA
完整影片： https://youtu.be/aN2eTneALzg

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