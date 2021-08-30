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科大學生志工協助台南市偏鄉32校節能LED燈具安裝

▲台南市長黃偉哲(右4)、 台積電慈善基金會董事長張淑芬(右5)、崑山科大副校長鐘俊顏(左2)，出席鹽水岸內國小舉辦的LED節能燈具安裝完工儀式（圖／崑山科大提供）
▲台南市長黃偉哲(右4)、 台積電慈善基金會董事長張淑芬(右5)、崑山科大副校長鐘俊顏(左2)，出席鹽水岸內國小舉辦的LED節能燈具安裝完工儀式（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

2021-08-30 17:13:30

台積電慈善基金會能源公益計畫「點亮台灣 從台南開始」，透過台南市政府教育局的協助，將在開學前完成全市偏鄉14個行政區，共計32校的節能LED燈具更換，由崑山科技大學學生志工協助燈具安裝，公益結合技職教育，善盡大學社會責任，更富教育意義。

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市長黃偉哲表示，感謝台積電慈善基金會看到偏遠學校的需求，為孩子建構節能之學習環境，在良好的燈源學習、閱讀。台積電慈善基金會董事長張淑芬說明，台積電會一直專注努力在偏遠學子的教育上，不論是硬體或是軟體，都會努力執行，台南市的偏鄉32間學校只是一個開始，未來將會在新竹、台中、雲林也都同步在落地節能LED燈具的更換，也呼籲有志同道合的企業一起加入。


▲崑山科大學生志工協助裝設LED節能燈管（圖／崑山科大提供）
▲崑山科大學生志工協助裝設LED節能燈管（圖／崑山科大提供）

崑山科大自今年3月起便與台積電慈善基金會合作「愛築積˙－LED 節能燈具安裝專案」散播人間溫暖，由基金會出資崑山科大採購擁有節能標章的LED 節能燈具，校內學生志工協助裝設，為瑞復益智中心全面性汰換燈管，目前已安裝超過3,000套燈具，預計每年可省下超過35萬度的電，不僅節能減碳，更可為各校省下電費，估計每年可以為台南的小學提供超過31,000份的營養午餐。


崑山科大副校長鐘俊顏表示，崑山科大貫徹「長期投入」的志工服務宗旨，與台積電慈善基金會協力辦理「愛築積˙能源公益計畫- LED 節能燈具安裝專案」合作，以公益型態的服務模式善盡社會責任，讓學生發揮所學投入公益實習場域，師生獲益良多。他也認為大學生應參與在地連結，對於在地的產業、社區文化、城市與偏鄉等發展議題展現實踐行動，「動手做」是技職教育之本，學生擔任志工透過所學協助公益活動，創造產官學合作的經典範例。

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