與奧運國手話家常　陳其邁邀當城市代言人

以後高雄市有大型的活動，他希望這些選手們一定要當VIP、城市的代言人，給更多的市民加油打氣

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▲高雄市籍的東奧選手今（30）天在高雄市政府相見歡，左起為吳佳穎、戴姿穎、江念欣、高展宏、莊智淵。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.30）

× ▲高雄市籍的東奧選手今（30）天在高雄市政府相見歡，左起為吳佳穎、戴姿穎、江念欣、高展宏、莊智淵。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.30）

此次東奧選手中有六位來自高雄市，分別為桌球莊智淵、羽球戴姿穎、舉重高展宏、舉重江念欣、射擊吳佳穎、田徑黃士峰，除了黃士峰有其他行程之外其餘5人均到場，在高雄市政府貴賓室和市長陳其邁一起話家常。

▲證件妹吳佳穎。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.30）

× ▲證件妹吳佳穎。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.30）

對於提攜後進，大前輩莊智淵說，運動員可能需要哪些方面的支持，包括後續的比賽，以及選手結束運動生涯如何提供協助的，這些市長都有給具體的幫助、方法，他也說接下來預計再戰卡達公開賽和亞錦賽、11月則有世界錦標賽，要繼續衝刺。

▲莊智淵。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.30）

× ▲莊智淵。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.30）

戴姿穎則說，自己是土生土長的高雄人，回家就是感覺非常輕鬆，也謝謝市長願意就是聆聽選手給的一些建議，因為選手比較辛苦，像有一些運動項目可能未來「不比了」之後，可能會比較沒有這麼好的出路，今天也有跟市長提到，市長其實也都很願意幫助大家。

▲高展宏。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.30）

× ▲高展宏。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.30）

其實還蠻開心，就是有就是透過這次的奧運，可以被不同的國家的朋友看到；至於家裡種芒果的高展宏則說「芒果（六龜金煌芒果）現在可能快沒有了，所以有吃過的或者是想要吃的就明年再來，明年應該就是我自己包裝給你們，請大家多多捧場」。