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67年沒洗澡創世界紀錄　 老翁曝背後原因感動網友

▲現年87歲的阿穆‧哈吉（Amou Haji）已將近七十年沒有洗過澡，成為最新的「世界上最髒的人」。(圖/ 擷取自Amou Haji臉書)
▲現年87歲的阿穆‧哈吉（Amou Haji）已將近七十年沒有洗過澡，成為最新的「世界上最髒的人」。(圖/ 擷取自Amou Haji臉書)

The China Post/綜合報導

2021-09-01 23:33:00

根據The China Post報導，在結束一天的繁忙後最棒的舒壓就是走進浴室好好的梳洗一番，但伊朗竟有一位男子幾十年不曾洗過澡，只因為這個「原因」讓眾人感動不已。

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現年87歲的阿穆‧哈吉（Amou Haji）已將近七十年沒有洗過澡，根據外媒報導，他的全身上下都覆蓋著厚重的灰燼與汙垢，如果他站在眾人面前，可能會認為這是一座雕像，而此舉也打破由印度男子辛格(Guru Kailash Singh) 創下38年不洗澡的世界紀錄。

阿穆‧哈吉來自伊朗南部法爾斯省的一個村莊，當地人因為擔心他的安全，建造的一座磚塊屋供他居住，但他卻選擇住在伊朗的大沙漠中一個地洞中，阿穆說，平時為了填飽肚子會吃腐爛的動物屍體，尤其喜歡豪豬肉，抽菸的煙草是取自於動物的糞便，水的來源則是用生銹的鐵桶裝滿五公升的水。

▲阿穆說，平時為了填飽肚子會吃腐爛的動物屍體，尤其喜歡豪豬肉，抽菸的煙草是取自於動物的糞便。(圖/
▲阿穆說，平時為了填飽肚子會吃腐爛的動物屍體，尤其喜歡豪豬肉，抽菸的煙草是取自於動物的糞便。(圖/ 擷取自Amou Haji臉書)
雖然幾十年都沒洗過澡，但阿穆很注重自己的儀容，當他想理髮時，就會用火來燒掉多餘的頭髮。

阿穆透露，會過這樣的生活是因為在年輕時與一名女子相愛並走入婚姻，過了不久女子卻因為疾病過世。他表示，自己這麼多年不洗澡不只是因為害怕水會帶給他疾病，同時，他也想留住當年妻子在自己身邊的味道，而村莊的居民也表示，阿穆可能是想用這種生活方式來慰藉自己的心。

▲雖然幾十年都沒洗過澡，但阿穆很注重自己的儀容，當他想理髮時，就會用火來燒掉多餘的頭髮。(圖/擷取自
▲雖然幾十年都沒洗過澡，但阿穆很注重自己的儀容，當他想理髮時，就會用火來燒掉多餘的頭髮。(圖/擷取自 Amou Haji/IG)

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