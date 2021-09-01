67年沒洗澡創世界紀錄　 老翁曝背後原因感動網友

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▲阿穆說，平時為了填飽肚子會吃腐爛的動物屍體，尤其喜歡豪豬肉，抽菸的煙草是取自於動物的糞便。(圖/ 擷取自Amou Haji臉書)

雖然幾十年都沒洗過澡，但阿穆很注重自己的儀容，當他想理髮時，就會用火來燒掉多餘的頭髮。

阿穆透露，會過這樣的生活是因為在年輕時與一名女子相愛並走入婚姻，過了不久女子卻因為疾病過世。他表示，自己這麼多年不洗澡不只是因為害怕水會帶給他疾病，同時，他也想留住當年妻子在自己身邊的味道，而村莊的居民也表示，阿穆可能是想用這種生活方式來慰藉自己的心。