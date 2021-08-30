獲利大幅回升！中鋼110年配發現金股利0.3元

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中鋼公司110年股東常會，是由董事長翁朝棟主持，他表示，去(109)年因受到Covid-19疫情影響，鋼鐵產業景氣蕭條，該公司面對前所未見的艱鉅挑戰，乃推行多項重大變革因應，包括盤價制度變革、成立產業關懷小組、啟用第一座智慧高爐、完成熱胚直裝軋延技術開發、開創轉爐石資源化新里程碑。
翁朝棟說，中鋼在全體員工努力下，去(109)年最終全年轉虧為盈，每股盈餘為0.05元，經考量今(110)年獲利已大幅回升，加上股東期待公司穩定發放股利，今年乃配發現金股利0.3元，配發率高達600%，以感謝股東的長期支持。
中鋼公司於致股東報告書中指出，今(110)年受惠國內外製造業景氣明顯復甦，汽機車、基礎建設及家電等終端產業成長帶動鋼品需求攀升，國際鋼市呈現供不應求的榮景，鋼鐵市場漲勢強勁，展望今年下半年及明(111)年，中鋼亦對後市保持審慎樂觀，預期國內用鋼產業可受惠台商回流所帶來的投資與消費需求成長，基本面持續暢旺，並考量市場、成本，且與國際行情接軌，中鋼穩健調漲9月份內銷月盤基價平均1.2%，提振市場動能，以迎接第4季旺季的來臨。
翁朝棟強調，中鋼今年之營運重心，將擺在持續推動高值化精緻鋼廠，以及發展綠能產業雙主軸之各項行動方案，並做好節能減碳核心重點工作，其中在高值化精緻鋼廠方面，中鋼將持續開發具高技術含量、高獲利能力及高產業效益的精緻鋼品，而在發展綠能產業方面，將持續深耕太陽光電、離岸風電、電動車等綠色產業，再創高峰。
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