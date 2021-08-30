女友搬新家見「陌生男鞋」！他愣：不是我的　網秒喊正常

不少人為了工作或學業離鄉背井，遠赴外縣市租屋努力為未來打拼，不過出門在外獨居的生活一定要小心自身安全，近年來就有不少大學生或上班族經歷過搬到新家後遇到租房怪客的恐怖經驗，因此會特別注意更換門鎖或採取預防措施。日前就有男網友抱怨，女友的新家門口竟出現一雙「陌生男鞋」，對方的解釋讓他難以置信，但有不少過來人卻一聽直喊正常，要他別多心。

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這名男網友發文提到，自己幫女友搬到心的租屋處後，隔天就過去作客，不過在還沒進門前就發現門口有一雙「陌生男鞋」，儘管女友表示這是為了保護自己一個女生獨居，遭到有心人士心懷不軌，因此為了安全才放的，但令他納悶的是，既然需要男鞋為何不直接向他要呢？

▲不少女性在外獨居會擺放男鞋在門口。（示意圖／取自pixabay）

對此，女友這才解釋原來是因為原PO的鞋子太少，因此自己才去找了一雙二手鞋，又改口強調是「週末回家拿弟弟的」，反覆說詞也不免讓原PO有些擔心，這才發文詢問「租屋處外面放男鞋很正常？」。

對此，除了部分網友笑虧要他當心女友行蹤外，不少過來人則紛紛留言表示，其實這真的是獨身在外的女性常有的行為，「很正常，當初校外女宿整排門口都放男鞋。各樓層都一樣，我也是去女同學房間做報告而已」、「正常喔，這是避免有心人看居住的人只有一個女生好欺負，所以放安全的」、「是的，單身女要放一雙以上男鞋，我妹到外地我也是這樣提醒」、「很多人會建議女生獨自在外租屋要這樣啊，放外面還算正常，放裡面就有問題了」、「我也會欸，如果租屋鞋櫃放外面的話。只有女生的鞋子，感覺就很容易被變態注意阿」。（編輯：楊智傑）