貓熊團團圓圓過17歲生日　開心吃特製蛋糕

專屬大貓熊的特別日子！臺北市立動物園於8月30日為大貓熊「團團」和「圓圓」，一起舉辦17歲生日慶祝活動，保育員觀察「團團」昨天有疑似腹痛的狀況，不適合攝取過多較精緻的食物，因此今天的慶生活動現場，由女兒「圓仔」出席代表「團團」接受大家的祝福。

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▲圓圓：哇！都是我愛吃的，好開心！（圖／Taipei Zoo授權提供）

× ▲圓圓：哇！都是我愛吃的，好開心！（圖／Taipei Zoo授權提供）

大貓熊「團團」和「圓圓」歡慶17歲生日，防疫期間為了避免室內過度群聚，動物園特別規劃線上直播慶生，讓大家能共襄盛舉，一起祝福「團團」和「圓圓」生日快樂！ 其實大貓熊「團團」和「圓圓」生日只差2天，所以每年都會一起慶祝生日，保育員總是發揮滿滿的創意和用愛來準備生日蛋糕。

▲圓仔：嘿嘿！這蛋糕的數字語帶雙關哦！保育員們太有才了！（圖／Taipei Zoo授權提供）

× ▲圓仔：嘿嘿！這蛋糕的數字語帶雙關哦！保育員們太有才了！（圖／Taipei Zoo授權提供）

今年，保育員們特別準備給圓圓一個圓的三層水果蛋糕，蛋糕基底和所有的配件都以圓形的元素來製作，非常可愛！團團也有特製的生日蛋糕，不過團團有腹痛等不適的症狀，症狀已獲得緩解，為了讓團團的獲得充份的休息，因此今天的慶生活動由圓仔代表團團接受大家的祝福。

▲圓寶：媽呀！你切蛋糕的方式太豪邁了吧！？（圖／Taipei Zoo授權提供）

× ▲圓寶：媽呀！你切蛋糕的方式太豪邁了吧！？（圖／Taipei Zoo授權提供）

媽媽圓圓現在仍維持一打一的帶小孩狀態，小朋友活力驚人，一睜開眼就要跟媽媽玩還有吸奶，媽媽常常累到還來不及回到心愛的棲架上，就在路邊倒地睡著了！保育員準備特製配方的減肥窩窩頭給圓仔，希望能夠讓牠恢復到標準的體重。妹妹圓寶則像吹氣球一樣變大，體重已經42.5公斤，保育很擔心小孩耍賴不回家，因為已經無法抱牠了。

▲猜猜我是誰？（圖／Taipei Zoo授權提供）

× ▲猜猜我是誰？（圖／Taipei Zoo授權提供）

如果您想為「團團」和「圓圓」送上生日祝福，歡迎到臺北市立動物園Facebook粉絲專頁，一起參與「團團」和「圓圓」享用生日蛋糕的精采畫面，並留下對大貓熊家族的生日祝福喔！ （編輯：楊釆蓉）