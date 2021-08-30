高市第3季開發區土地標售　鳳山77期重劃區亮眼登場

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高雄大學區段徵收區，本季再推出4標5筆土地，其中1標2筆商三用地，臨大學29路及大學18街，合計面積約839坪，近德中路，交通便捷；另3標3筆住三用地，1筆面積約380坪，位於藍昌路，近高雄大學、中山高中；1筆臨德中路，面積約280坪，近高雄大學、援中國小及援中港濕地公園；另 1筆小面積畸零地臨新台17線及大學58街。
第13期市地重劃區，位於民族一路東側、南臨綠園道，區內有科學工藝博物館、兒童福利服務中心及老人活動中心，鐵路地下化後，又增闢科工館車站及綠園道，生活機能更加健全，未來還有輕軌大順九如站C30行經利多，本次推出1筆面積約157坪土地，雙面臨路，近科工館車站，屬科工館及綠園道第一排角地，勢必成為本季投資者關注焦點。
大坪頂5號道路區段徵收區，位於高鳳路東側，環境清幽，市府開闢孔宅綠園、星光隧道，增加休閒空間，區內10號道路可通往大寮，交通便利，本季在同一街廓推出2標4筆土地，每標面積各約1006坪，地形方整，利於整體規劃，適合興建透天住宅。
第84期市地重劃區，位於仁武區八德西路旁，距國道1號及10號鼎金系統交流道僅數百公尺，區內北屋排水、滯洪池公園及道路開闢後，型塑優質水岸綠地環境並提供舒適活動空間，居住品質大幅提升，本季推出2標2筆土地，分別臨北屋北街及北屋南街，面積各約46坪及415坪，近滯洪池公園及澄觀公園，居住休閒條件佳。
第87期市地重劃區，位於省道台1線旁，鄰近捷運南岡山站，具備優質居住環境及交通便捷要件，本季再釋出1筆面積約372坪土地，臨鵬程東路，附近有岡山文化中心、兆湘國小、公5、公16、公17及劉厝公園等，因區位條件佳，頗受建商及業界矚目，勢必再掀起搶標熱潮。
第48期市地重劃區，位於中華二路與建國三路之間精華地帶，北側緊臨綠園道，西側為三民國小，地理位置優越，市府配合鐵路地下化，將原鐵道路廊規劃成綠園道，提供市民休憩運動環境，也帶動不動產整體價值。本季首次推出1筆住五用地，面積約48坪，近三塊厝車站、綠園道、三民國小及三民市場，生活機能完善，搶先入主增值潛力無窮。
另第82期、93期市地重劃區、土庫區段徵收區及湖內、五甲、中庄、大寮農地重劃區各推出1筆土地，供投資人多種選擇。
地政局表示，第3季土地標售作業於110年8月30日公告，投資大眾可前往市府四維行政中心1樓中庭地政局服務台索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。
為配合市府防疫政策，強化相關防疫措施，本季不開放民眾現場看標，請投資人透過地政局Facebook粉絲專頁同步收看線上直播，減少往返奔波並避免群聚風險，請大眾多加利用。