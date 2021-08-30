台灣學生就該7點半到校？補教哥反揭「1現象」：贊成改變
日前公共政策網路參與平台一項「國中和高中生延後到校上課時間」提案，內容為「希望將上課時間改為早上9時30分」，迅速獲得萬人連署響應。另外也有曾從事補教業的網友，揭露現代學生「詭異的學習現象」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 19:59:45
原PO在論壇PTT上發文提到，自己曾在補教業工作一段時間，曾目睹許多就讀私立國中的學生通常6點多要出門搭校車，放學時間往往不會準時，結束學校課程如果來不及吃飯，就在補習班吃便當，通常補習班課程會在9點或9點半結束，有些學生會留下來問問題到10點多，回到家根本已經晚上11點，隔天再繼續6點起床，這不禁讓他感慨想問：「這是十幾歲學生該有的生活嗎？」
原PO隨後也提到，要縮短學生在學校的時間，他絕對舉雙手雙腳贊成，「不要再那邊擺老說我們以前怎樣怎樣，教改改來改去也沒比較好現在的孩子真的也沒比較輕鬆」。
不少網友看完後也感慨回應「補習到晚上11點，然後學校上課睡覺補眠，惡性循環」、「回頭看真的超奴的，現在帶國中生寫作業都覺得很可憐，而且還沒有社團活動」、「這篇給推，我就是台中私立國中的，壓力超大」、「謝謝你的發聲，真的就是這樣」。（編輯：潘毅）