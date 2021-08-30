外送員機車拋錨無法送餐！客只提「1要求」 全場被暖翻
近年來外送平台相當受到歡迎，送餐時外送員與客人的互動也成為熱門話題。就有一位外送員在跑單途中機車不幸故障，沒想到客人得知消息後，只提出「1要求」，令不少人直呼太暖心。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 20:34:53
原PO在臉書《外送員的奇聞怪事》上分享完整事發經過，「有天晚上我在送餐途中，機車皮帶突然斷掉，但當時手上的餐點要送往中山區，慌亂之際只好選擇先致電客人告知情況」。
沒想到這位客人得知狀況後，只要求外送員「妳等等就把那個麵吃掉，我就當作已經收到餐了」，正當原PO要繼續解釋流程時，該客人又說「妳聲音聽起來很年輕，我應該都可以當你媽了，妳聽話先把麵吃了，不要餓肚子，吃飽了再去修車，妳不要回報客服，就當作我收到餐了」。
雖然後續修車讓原PO花費了2千多元，但客人暖心的舉動卻也她忍不住大喊「素未謀面的馮小姐，讓我在晚間八點多的馬路邊感動噴淚，真的讓我這個兼差還債的外送員動力再度回血」。
不少網友看完後也紛紛回應「這個客人有讓人感動到」、「把別人女兒當女兒疼，這客人肯定是好人」、「沒嚐過晦澀，哪能體會人性美好」、「好的外送員跟好的客人還是大多數的！」。（編輯：潘毅）