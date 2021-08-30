讀大學最適合做哪種打工？前輩曝「超涼爽缺」：要靠關係
許多人都曾在學生時期尋找兼職打工，額外賺取生活費。就有網友好奇發問「哪種類型的打工比較適合大學生？」問題立刻獲得過來人解答，並透露從事「超爽涼缺」的經驗談。
編輯中心/綜合報導
2021-08-30 22:20:51
原PO在討論區TUN大學網中發文提問，「我開學準備念大一，因為不想再跟家裡面拿零用錢，決定自己打工，但希望不會影響課業，大家覺得哪種類的打工比較適合呢？是手搖飲、或是餐廳這類的服務業，還是開學後在系辦找跟系上所學相關的打工呢？」
貼文曝光後也釣出不少過來人回應「我們班之前有個狂人，一開學就先和系上搞好關係，甚至還去研讀一些學長姊課程，報告都外包給他做，私下收費，不過那位同學也真的很認真，課業不錯才能這樣」、「我推學校裡面的打工，不會撞到上課時間，而且通常都很涼，不用做啥事」、「如果不想影響到上課或學習的時間，建議可以找學校裡面的打工機會！像是學餐之類的，那些時間比較可以配合，但賺的錢比外面少一點」；但也有人提醒「校內打工這種可以吹冷氣坐辦公桌的好康，小大一可能搶不到喔」。
更有另一派人推薦「餐飲業」，並解釋背後理由「我個人推餐飲業，因為通常會供餐，直接省一頓，根本學生首選」、「餐飲時間比較固定，排班方便，忙的時段就那些」、「就餐飲業或者接高中生家教，不然大一課很多，念書都來不及了，不賺多一點那個CP值不夠高」。（編輯：潘毅）