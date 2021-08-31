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青春山海線再添打卡新亮點　超大型婚戒化身浪漫求婚勝地

▲超大型婚戒的裝置藝術，化身浪漫求婚勝地。（圖／新北市政府提供）
▲超大型婚戒的裝置藝術，化身浪漫求婚勝地。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-31 02:00:00

青春山海線再添新打卡亮點！新北市長侯友宜30日傍晚前往三芝區，視察全新完工的淺水灣芝蘭公園海上觀景平台，並主持後厝漁港新建漁具倉庫啟用；侯友宜表示，三芝是青春山海線的重要節點，期盼嶄新的海上觀景平台，吸引更多民眾前來打卡創造幸福回憶。

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侯友宜一行人步行在57公尺水藍色波浪長廊，宛如走進海中央，終點更設有超大型閃亮婚戒裝置藝術，精緻崁入晶亮剔透的玻璃水晶，適逢黃昏夕照，兩相輝映，驚豔全場；侯友宜指出，此處將串聯起北海岸各區的愛情景點，讓民眾初見於八里愛之船、熱戀在淡水情人橋、情定三芝海上平台、婚約石門幸福鐘，見證民眾不同的幸福時刻。

▲侯友宜一行人步行在57公尺水藍色波浪長廊，宛如走進海中央，終點更設有超大型閃亮婚戒裝置藝術。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜一行人步行在57公尺水藍色波浪長廊，宛如走進海中央，終點更設有超大型閃亮婚戒裝置藝術。（圖／新北市政府提供）

侯友宜隨後也前往鄰近的後厝漁港，主持新建漁具倉庫的啟用儀式，不同於以往破舊凌亂的貨櫃改裝倉庫，市府考量環保、綠能及安全的因素，興建20間鋼筋混凝土構造的漁具倉庫供漁民使用；外觀融合青春山海線圖樣，不但兼顧漁民經濟作業，也能成為打卡的新地標。

▲新北市政府興建20間鋼筋混凝土構造的漁具倉庫供漁民使用，外觀融合青春山海線圖樣，不但兼顧漁民經濟作業，也能成為打卡的新地標。（圖／新北市政府提供）
▲新北市政府興建20間鋼筋混凝土構造的漁具倉庫供漁民使用，外觀融合青春山海線圖樣，不但兼顧漁民經濟作業，也能成為打卡的新地標。（圖／新北市政府提供）
民政局長柯慶忠說，芝蘭公園平台步道的終點連結海上觀景平台，設有超大型閃亮婚戒裝置藝術，有「以緣為意、同心為象、指環為形」的意象，希望有情人在大海見證下情定終生；感謝市府環境美學顧問陳俊良指導，及三芝在地藝術家胡棟民親自操刀，完成深具浪漫意象的婚戒裝置藝術。

漁業處說明，透過「後厝漁港漁具倉庫興建工程」，改善原有漁具倉庫擺放空間不足、環境髒亂等問題；市府也在港區內興建插卡計費型的岸水電系統，及海洋廢棄物暫置區等設施，落實使用者付費並提供穩定的水電來源，漁船靠岸時可利用岸水電的設備進行補給及整補作業，無須發動引擎更能減少碳排放。

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