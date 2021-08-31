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有內幕？習近平交棒問題引議　中媒竟大談「主動退休」

▲中國國家主席習近平是否會在明年交班，是近期中國及外國政壇注目的焦點。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平是否會在明年交班，是近期中國及外國政壇注目的焦點。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-31 09:06:09｜2021-08-31 09:09:45

中國共產黨中央委員會總書記、中華人民共和國主席習近平，2013年就任後，雖然已於2019年取消了憲法中規定的任期限制，但檯面上他的第2個任期將於明年完成，二十大究竟會卸任或是延續任期、接班人是誰，成為中國政壇關注焦點。近期有中媒發表題為《中共領導人何時退休誰說了算》的專文，大談前任領導人「主動退休」等敏感話題，也被外界認為內幕並不單純。

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中媒《多維新聞網》的這篇專文裡，提到中共歷代5任領導人，分別是毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平。在有關領導交替的事上，作者首先指出，與毛澤東時代終身制和個人專斷相比，鄧小平早在1980年就提出要改革黨和國家的領導制度，堅持集體領導，反對權力過分集中，主張廢除終身制，建立退休制度。

後來，中共確實廢除了終身制，也建立了退休制度，而梳理中共官方對鄧小平、江澤民、胡錦濤退休的公開報導後便可發現，中共領導人何時退休，皆由領導人自己主動提出，中央全會同意，從而完成權力交接。至於具體細節，外界只有在權力交接時才能知曉。

文章續指，六四事件發生後，鄧小平決定退休，由江澤民任中央軍委主席，10多年後，江澤民於2004年9月致信中央政治局請辭軍委主席職務，同月舉行的十六屆四中全會同意江澤民的請求，由胡錦濤任中央軍委主席。會議公報提到，江澤民卸任中共中央總書記和中央軍委主席職務都是「主動提出」。

時間接著來到2012年11月的中共十八大，胡錦濤裸退，習近平繼任中共中央總書記、中央軍委主席，當胡錦濤、習近平等人會見十八大代表時，習近平還公開讚賞胡錦濤、吳邦國、溫家寶、賈慶林、李長春、賀國強、周永康等人，「帶頭退出」黨中央領導崗位，體現了崇高品德和高風亮節，要向他們致以崇高的敬意。

近年隨著美中關係惡化、香港、新疆等問題接連鬧上國際版面，陸續有出逃至海外的紅二代，揭露中共內部的權力鬥爭、中南海壓力炸鍋等內幕，加上近年北京一連串的整肅行動，範圍不僅限於政壇，而是擴及商界、教育界、演藝圈，讓外界對習政權的穩定性已經有所懷疑。如今親習媒體公然談論領導人退休、交棒等問題，也讓分析人士揣測，是否有逼宮的意味，以及中共內部派系爭鬥的混亂程度。

公開資訊顯示，《多維新聞網》最初是由多位海外中國民主人士創辦，對中共持批判立場；2009年9月，香港商人于品海的公司收購了該網站部分股權，總部也從美國遷往北京，內容風格逐漸轉變，甚至被美國智庫認定是中共宣傳部的外圍，成為除了《人民日報》、《新華社》、《央視》等官媒以外，另一個幫助習近平向海外宣傳的媒體。除此以外，于品海與習近平親信、《新華社》長蔡名照的交好，一直受到香港及海外媒體圈的關注，于品海與中國密切相關的創業之路，也讓他旗下媒體的中立性始終存在爭議。

▲香港商人于品海與北京官方的密切關係，一直受到香港及海外媒體圈的關注。（圖／翻攝自立場新聞）
▲香港商人于品海與北京官方的密切關係，一直受到香港及海外媒體圈的關注。（圖／翻攝自立場新聞）
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