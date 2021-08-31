有內幕？習近平交棒問題引議　中媒竟大談「主動退休」

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後來，中共確實廢除了終身制，也建立了退休制度，而梳理中共官方對鄧小平、江澤民、胡錦濤退休的公開報導後便可發現，中共領導人何時退休，皆由領導人自己主動提出，中央全會同意，從而完成權力交接。至於具體細節，外界只有在權力交接時才能知曉。
文章續指，六四事件發生後，鄧小平決定退休，由江澤民任中央軍委主席，10多年後，江澤民於2004年9月致信中央政治局請辭軍委主席職務，同月舉行的十六屆四中全會同意江澤民的請求，由胡錦濤任中央軍委主席。會議公報提到，江澤民卸任中共中央總書記和中央軍委主席職務都是「主動提出」。
時間接著來到2012年11月的中共十八大，胡錦濤裸退，習近平繼任中共中央總書記、中央軍委主席，當胡錦濤、習近平等人會見十八大代表時，習近平還公開讚賞胡錦濤、吳邦國、溫家寶、賈慶林、李長春、賀國強、周永康等人，「帶頭退出」黨中央領導崗位，體現了崇高品德和高風亮節，要向他們致以崇高的敬意。
近年隨著美中關係惡化、香港、新疆等問題接連鬧上國際版面，陸續有出逃至海外的紅二代，揭露中共內部的權力鬥爭、中南海壓力炸鍋等內幕，加上近年北京一連串的整肅行動，範圍不僅限於政壇，而是擴及商界、教育界、演藝圈，讓外界對習政權的穩定性已經有所懷疑。如今親習媒體公然談論領導人退休、交棒等問題，也讓分析人士揣測，是否有逼宮的意味，以及中共內部派系爭鬥的混亂程度。
公開資訊顯示，《多維新聞網》最初是由多位海外中國民主人士創辦，對中共持批判立場；2009年9月，香港商人于品海的公司收購了該網站部分股權，總部也從美國遷往北京，內容風格逐漸轉變，甚至被美國智庫認定是中共宣傳部的外圍，成為除了《人民日報》、《新華社》、《央視》等官媒以外，另一個幫助習近平向海外宣傳的媒體。除此以外，于品海與習近平親信、《新華社》長蔡名照的交好，一直受到香港及海外媒體圈的關注，于品海與中國密切相關的創業之路，也讓他旗下媒體的中立性始終存在爭議。