美軍撤出喀布爾機場前　廢除飛機與裝甲車軍備

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美軍中央司令部司令麥肯錫表示，美軍今天離開塔利班（Taliban）統治的阿富汗前，讓73架飛機、裝甲車輛與一個高科技火箭防禦系統無法再度使用。
法新社報導，美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）說，美軍在完成兩周的阿富汗撤離行動前，廢除停在喀布爾哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）的73架飛機武裝，讓這些飛機無法使用。
他說：「那些飛機已經無法再度飛行…無法由任何人操作。」
他說，美軍8月14日展開空運撤離行動時，五角大廈結集近6000名軍人占據與管控喀布爾機場，他們留下約70輛防地雷反伏擊車（MRAP）與27輛悍馬車（Humvee）。反地雷反伏擊車每輛要價100萬美元（約新台幣2774萬元），美軍在撤離前已讓MRAP無法使用。
美國也留下用來保護機場免遭火箭攻擊的反火箭彈、炮彈及迫擊炮彈系統（C-RAM），今天協助阿富汗抵擋伊斯蘭國（Islamic State）發動的5枚火箭攻擊。
麥肯錫說，「我們決定讓那些系統持續運作到最後一分鐘」，直到最後一架美國飛機撤離。
他說：「拆除那些系統的程序很複雜且耗時，因此我們廢除那些系統的軍備，讓那些系統再也無法使用。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1100831