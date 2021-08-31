美指揮官、大使最後登機撤離　阿富汗戰爭告終

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥肯錫表示，唐納休和威爾森踏離喀布爾（Kabul）機場地面後，代表美軍完成自阿富汗撤軍。
不過，麥肯錫承認，美軍無法如原先期望的撤離所有人。
他表示，雖然從7月開始已用飛機從阿富汗帶走超過12萬人，「但我們未能如願撤離所有的人」。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，仍尋求離開阿富汗的美國人不到300人。有美國官員後來說，數字可能「低於250」。
這位婉拒具名的美國高階官員說：「我們認為還有一小部分的人留在阿富汗，而我們正設法確認實際人數。」
這位官員說：「針對8月14日起，那些想離開阿富汗，並自稱是美國人者，我們至今已收到的消息是，約6000人已被撤離或以一般商旅方式離境。」
8月31日是美國總統拜登設下的美軍自阿富汗撤軍期限。
美國國防部今天表示，7月以來已撤離逾12萬2000人，包括5400名美國人。
美國2001年911恐攻後，率領聯軍推翻包庇恐攻主使蓋達組織（Al Qaeda）的阿富汗塔利班政權，這一仗一打20年，成了美國耗時最長戰爭。
不過美國和北大西洋公約組織（NATO）夥伴們決定撤軍時，都沒料到塔利班會以迅雷不及掩耳速度重奪政權，導致撤員計畫大亂，成千上萬名戰時曾協助西方部隊及其他面臨危險的阿富汗人都無法順利搭上逃難飛機。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100831